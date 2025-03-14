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США с оптимизмом оценили контакты Путина с Уиткоффом по Украине - РИА Новости, 14.03.2025
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19:20 14.03.2025 (обновлено: 19:38 14.03.2025)
https://ria.ru/20250314/rubio-2005102702.html
США с оптимизмом оценили контакты Путина с Уиткоффом по Украине
США с оптимизмом оценили контакты Путина с Уиткоффом по Украине - РИА Новости, 14.03.2025
США с оптимизмом оценили контакты Путина с Уиткоффом по Украине
Контакты спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Владимира Путина в Москве были продуктивными, заявил госсекретарь Марко Рубио на полях саммита глав МИД... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T19:20:00+03:00
2025-03-14T19:38:00+03:00
в мире
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марко рубио
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Контакты спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Владимира Путина в Москве были продуктивными, заявил госсекретарь Марко Рубио на полях саммита глав МИД стран G7."Контакты спецпосланника Уиткоффа с президентом Путиным накануне, по нашим ощущениям, как и заявил президент (Трамп. — Прим. ред.), были очень продуктивными и позитивными", — отметил он. По словам Рубио, Вашингтон изучит позицию России по украинскому урегулированию в ближайшие выходные и примет решение о своих шагах. В отношении шансов достичь результата госсекретарь подчеркнул, что есть основания для "осторожного оптимизма".Во вторник прошли переговоры делегаций Украины и США, по итогам которых американская администрация призвала к немедленному установлению режима прекращения огня. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление после встречи, в котором отмечается, что Киев готов на предложение Вашингтона о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки. Накануне российский лидер Владимир Путин заявил, что в целом поддерживает выдвинутую США идею прекращения огня на Украине, но есть нюансы, которые важно предусмотреть. В частности, он поднял вопрос об украинских подразделениях в Курской области: будут ли они выходить без боя, должна ли Россия выпустить их после того, как они совершили массу преступлений против мирных граждан, даст ли украинское руководство им команду сложить оружие. Непонятно, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и какова будет их цена, добавил президент России.
https://ria.ru/20250314/david--2005083289.html
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в мире, россия, марко рубио, украина, сша, владимир путин, стив уиткофф
В мире, Россия, Марко Рубио, Украина, США, Владимир Путин, Стив Уиткофф

США с оптимизмом оценили контакты Путина с Уиткоффом по Украине

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Контакты спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Владимира Путина в Москве были продуктивными, заявил госсекретарь Марко Рубио на полях саммита глав МИД стран G7.
"Контакты спецпосланника Уиткоффа с президентом Путиным накануне, по нашим ощущениям, как и заявил президент (Трамп. — Прим. ред.), были очень продуктивными и позитивными", — отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
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По словам Рубио, Вашингтон изучит позицию России по украинскому урегулированию в ближайшие выходные и примет решение о своих шагах. В отношении шансов достичь результата госсекретарь подчеркнул, что есть основания для "осторожного оптимизма".
Во вторник прошли переговоры делегаций Украины и США, по итогам которых американская администрация призвала к немедленному установлению режима прекращения огня. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление после встречи, в котором отмечается, что Киев готов на предложение Вашингтона о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки.
Накануне российский лидер Владимир Путин заявил, что в целом поддерживает выдвинутую США идею прекращения огня на Украине, но есть нюансы, которые важно предусмотреть. В частности, он поднял вопрос об украинских подразделениях в Курской области: будут ли они выходить без боя, должна ли Россия выпустить их после того, как они совершили массу преступлений против мирных граждан, даст ли украинское руководство им команду сложить оружие. Непонятно, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и какова будет их цена, добавил президент России.
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