https://ria.ru/20250314/rubio-2005102702.html

США с оптимизмом оценили контакты Путина с Уиткоффом по Украине

США с оптимизмом оценили контакты Путина с Уиткоффом по Украине - РИА Новости, 14.03.2025

США с оптимизмом оценили контакты Путина с Уиткоффом по Украине

Контакты спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Владимира Путина в Москве были продуктивными, заявил госсекретарь Марко Рубио на полях саммита глав МИД... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T19:20:00+03:00

2025-03-14T19:20:00+03:00

2025-03-14T19:38:00+03:00

в мире

россия

марко рубио

украина

сша

владимир путин

стив уиткофф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004546336_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_00013487092d943fcffbf0c3f37e1077.jpg

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Контакты спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Владимира Путина в Москве были продуктивными, заявил госсекретарь Марко Рубио на полях саммита глав МИД стран G7."Контакты спецпосланника Уиткоффа с президентом Путиным накануне, по нашим ощущениям, как и заявил президент (Трамп. — Прим. ред.), были очень продуктивными и позитивными", — отметил он. По словам Рубио, Вашингтон изучит позицию России по украинскому урегулированию в ближайшие выходные и примет решение о своих шагах. В отношении шансов достичь результата госсекретарь подчеркнул, что есть основания для "осторожного оптимизма".Во вторник прошли переговоры делегаций Украины и США, по итогам которых американская администрация призвала к немедленному установлению режима прекращения огня. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление после встречи, в котором отмечается, что Киев готов на предложение Вашингтона о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки. Накануне российский лидер Владимир Путин заявил, что в целом поддерживает выдвинутую США идею прекращения огня на Украине, но есть нюансы, которые важно предусмотреть. В частности, он поднял вопрос об украинских подразделениях в Курской области: будут ли они выходить без боя, должна ли Россия выпустить их после того, как они совершили массу преступлений против мирных граждан, даст ли украинское руководство им команду сложить оружие. Непонятно, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и какова будет их цена, добавил президент России.

https://ria.ru/20250314/david--2005083289.html

https://ria.ru/20250314/peremirie-2004909801.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, марко рубио, украина, сша, владимир путин, стив уиткофф