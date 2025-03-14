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В РПЦ поддержали проект о запрете рекламы эзотерических услуг - РИА Новости, 14.03.2025
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Религия
 
06:05 14.03.2025
https://ria.ru/20250314/rpts-2004906889.html
В РПЦ поддержали проект о запрете рекламы эзотерических услуг
В РПЦ поддержали проект о запрете рекламы эзотерических услуг - РИА Новости, 14.03.2025
В РПЦ поддержали проект о запрете рекламы эзотерических услуг
Законопроект о запрете рекламы эзотерических услуг, которые разрушают психическое и духовное здоровье россиян, поддерживают в РПЦ, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T06:05:00+03:00
2025-03-14T06:05:00+03:00
религия
россия
вахтанг кипшидзе
госдума рф
русская православная церковь
московский патриархат
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Законопроект о запрете рекламы эзотерических услуг, которые разрушают психическое и духовное здоровье россиян, поддерживают в РПЦ, рассказал РИА Новости зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Ранее депутат Госдумы РФ Нина Останина сообщила, что в Госдуму вносят законопроект о запрете рекламы "эзотерических, духовных и энергетических" услуг, включая астрологию, магию и гадания. Останина отметила, что цель авторов проекта - защитить граждан, особенно уязвимые группы, от психологического и финансового вреда. "Святейший патриарх Кирилл многократно говорил о вреде эзотерических услуг, которые рекламируются и предоставляются без всяких ограничений. Это огромный, многомиллиардный рынок, который позволяет манипуляторам наживаться на разрушении психологического и духовного здоровья наших сограждан. С этой угрозой давно пора что-то делать, в том числе в законодательном плане.", - сказал РИА Новости Кипшидзе. Согласно проекту закона, который опубликовала в своем Telegram-канале депутат, под запрет попадает реклама услуг следующих лиц: алхимика, астролога, астропсихолога, аура-диагноста, биоэнергетического терапевта, ведьмы, духовного наставника (гуру), игропрактика, космоэнергета, кристаллотерапевта, мага, медиума, нейрографа, нейрокодировщика, нумеролога, нутрициолога, практика осознанных сновидений, расстановщика, регрессолога, рейки-мастера, ретритактиватора, руниста, рунолога, специалиста по васту, специалиста по тантре, специалиста по фэншуй, таролога, хилера, хироманта, чакра-терапевта, чакролога, ченнелера, цифрового психолога-астролога, эзотерического коуча, энергетического очистителя, энергопрактика, энергосессиолога, энерготерапевта. В пояснительной записке к проект подчеркивается, что "услуги, предоставляемые указанными лицами, не имеют научного обоснования, не признаются медицинскими, терапевтическими или образовательными и осуществляются в рамках гражданско-правовых отношений".
https://ria.ru/20250206/gosduma-1997628404.html
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россия, вахтанг кипшидзе, госдума рф, русская православная церковь, московский патриархат
Религия, Россия, Вахтанг Кипшидзе, Госдума РФ, Русская православная церковь, Московский Патриархат
В РПЦ поддержали проект о запрете рекламы эзотерических услуг

Кипшидзе: РПЦ поддерживает проект о запрете рекламы эзотерических услуг

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВахтанг Кипшидзе
Вахтанг Кипшидзе - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Вахтанг Кипшидзе. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Законопроект о запрете рекламы эзотерических услуг, которые разрушают психическое и духовное здоровье россиян, поддерживают в РПЦ, рассказал РИА Новости зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
Ранее депутат Госдумы РФ Нина Останина сообщила, что в Госдуму вносят законопроект о запрете рекламы "эзотерических, духовных и энергетических" услуг, включая астрологию, магию и гадания. Останина отметила, что цель авторов проекта - защитить граждан, особенно уязвимые группы, от психологического и финансового вреда.
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"Святейший патриарх Кирилл многократно говорил о вреде эзотерических услуг, которые рекламируются и предоставляются без всяких ограничений. Это огромный, многомиллиардный рынок, который позволяет манипуляторам наживаться на разрушении психологического и духовного здоровья наших сограждан. С этой угрозой давно пора что-то делать, в том числе в законодательном плане.", - сказал РИА Новости Кипшидзе.
Согласно проекту закона, который опубликовала в своем Telegram-канале депутат, под запрет попадает реклама услуг следующих лиц: алхимика, астролога, астропсихолога, аура-диагноста, биоэнергетического терапевта, ведьмы, духовного наставника (гуру), игропрактика, космоэнергета, кристаллотерапевта, мага, медиума, нейрографа, нейрокодировщика, нумеролога, нутрициолога, практика осознанных сновидений, расстановщика, регрессолога, рейки-мастера, ретритактиватора, руниста, рунолога, специалиста по васту, специалиста по тантре, специалиста по фэншуй, таролога, хилера, хироманта, чакра-терапевта, чакролога, ченнелера, цифрового психолога-астролога, эзотерического коуча, энергетического очистителя, энергопрактика, энергосессиолога, энерготерапевта.
В пояснительной записке к проект подчеркивается, что "услуги, предоставляемые указанными лицами, не имеют научного обоснования, не признаются медицинскими, терапевтическими или образовательными и осуществляются в рамках гражданско-правовых отношений".
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РелигияРоссияВахтанг КипшидзеГосдума РФРусская православная церковьМосковский Патриархат
 
 
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