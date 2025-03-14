https://ria.ru/20250314/rpts-2004906889.html

В РПЦ поддержали проект о запрете рекламы эзотерических услуг

В РПЦ поддержали проект о запрете рекламы эзотерических услуг - РИА Новости, 14.03.2025

В РПЦ поддержали проект о запрете рекламы эзотерических услуг

Законопроект о запрете рекламы эзотерических услуг, которые разрушают психическое и духовное здоровье россиян, поддерживают в РПЦ, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T06:05:00+03:00

2025-03-14T06:05:00+03:00

2025-03-14T06:05:00+03:00

религия

россия

вахтанг кипшидзе

госдума рф

русская православная церковь

московский патриархат

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Законопроект о запрете рекламы эзотерических услуг, которые разрушают психическое и духовное здоровье россиян, поддерживают в РПЦ, рассказал РИА Новости зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Ранее депутат Госдумы РФ Нина Останина сообщила, что в Госдуму вносят законопроект о запрете рекламы "эзотерических, духовных и энергетических" услуг, включая астрологию, магию и гадания. Останина отметила, что цель авторов проекта - защитить граждан, особенно уязвимые группы, от психологического и финансового вреда. "Святейший патриарх Кирилл многократно говорил о вреде эзотерических услуг, которые рекламируются и предоставляются без всяких ограничений. Это огромный, многомиллиардный рынок, который позволяет манипуляторам наживаться на разрушении психологического и духовного здоровья наших сограждан. С этой угрозой давно пора что-то делать, в том числе в законодательном плане.", - сказал РИА Новости Кипшидзе. Согласно проекту закона, который опубликовала в своем Telegram-канале депутат, под запрет попадает реклама услуг следующих лиц: алхимика, астролога, астропсихолога, аура-диагноста, биоэнергетического терапевта, ведьмы, духовного наставника (гуру), игропрактика, космоэнергета, кристаллотерапевта, мага, медиума, нейрографа, нейрокодировщика, нумеролога, нутрициолога, практика осознанных сновидений, расстановщика, регрессолога, рейки-мастера, ретритактиватора, руниста, рунолога, специалиста по васту, специалиста по тантре, специалиста по фэншуй, таролога, хилера, хироманта, чакра-терапевта, чакролога, ченнелера, цифрового психолога-астролога, эзотерического коуча, энергетического очистителя, энергопрактика, энергосессиолога, энерготерапевта. В пояснительной записке к проект подчеркивается, что "услуги, предоставляемые указанными лицами, не имеют научного обоснования, не признаются медицинскими, терапевтическими или образовательными и осуществляются в рамках гражданско-правовых отношений".

https://ria.ru/20250206/gosduma-1997628404.html

https://ria.ru/20241210/gadaniya-1988306317.html

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россия, вахтанг кипшидзе, госдума рф, русская православная церковь, московский патриархат