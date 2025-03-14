https://ria.ru/20250314/rozysk-2004988708.html

МВД разыскивало организатора поджога дома профсоюзов в Одессе с 2023 года

МВД разыскивало организатора поджога дома профсоюзов в Одессе с 2023 года - РИА Новости, 14.03.2025

МВД разыскивало организатора поджога дома профсоюзов в Одессе с 2023 года

Организатор поджога Дома профсоюзов в Одессе украинский националист Демьян Ганул, об убийстве которого сегодня сообщили в Киеве, разыскивался российскими... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T13:06:00+03:00

2025-03-14T13:06:00+03:00

2025-03-14T14:01:00+03:00

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Организатор поджога Дома профсоюзов в Одессе украинский националист Демьян Ганул, об убийстве которого сегодня сообщили в Киеве, разыскивался российскими правоохранительными органами с июня 2023 года, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.В них указано, что 21 июня 2023 года он был объявлен в розыск по России, а 18 марта 2024 года – в международный розыск.Басманный суд Москвы в апреле 2024 года заочно арестовал Ганула по обвинению в уничтожении воинских захоронений и памятников, а также нападении на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой.Украинский депутат Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) написал сегодня в своем Telegram-канале, что "в Одессе убили Демьяна Ганула".В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Палаточный городок был разрушен, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов

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Место убийства организатора беспорядков у Дома профсоюзов Демьяна Ганула Полиция Одесской области опубликовала видео с места убийства организатора беспорядков у Дома профсоюзов Демьяна Ганула. 2025-03-14T13:06 true PT0M27S

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россия, одесса, алексей гончаренко, москва, в мире