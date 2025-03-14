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Суд арестовал экс-начальника УМВД по Ростову по подозрению во взятке - РИА Новости, 14.03.2025
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11:40 14.03.2025
https://ria.ru/20250314/rostov-2004944035.html
Суд арестовал экс-начальника УМВД по Ростову по подозрению во взятке
Суд арестовал экс-начальника УМВД по Ростову по подозрению во взятке - РИА Новости, 14.03.2025
Суд арестовал экс-начальника УМВД по Ростову по подозрению во взятке
Ленинский суд арестовал экс-начальника УМВД РФ по Ростову-на-Дону, подозреваемого в получении взятки и мошенничестве, сообщил журналистам представитель суда. РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T11:40:00+03:00
2025-03-14T11:40:00+03:00
происшествия
ростов-на-дону
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 мар - РИА Новости. Ленинский суд арестовал экс-начальника УМВД РФ по Ростову-на-Дону, подозреваемого в получении взятки и мошенничестве, сообщил журналистам представитель суда. В четверг в отношении экс-начальника УМВД России по Ростову-на-Дону было возбуждено уголовное дело по статьям о получении взятки и мошенничестве, в отношении оперуполномоченного одного из отделов полиции - по статьям о мошенничестве и неправомерном обороте средств платежей. Обоих задержали. "Постановлением Ленинского районного суда Ростова-на-Дону от 14 марта 2025 года Шпаку Сергею Валерьевичу была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 30 суток, то есть по 11 мая 2025 года включительно", - сказал он. По версии следствия, фигурант, занимая в 2017 году должность начальника отдела полиции №5 УМВД России по Ростову-на-Дону, получил взятку в виде оплаты дорогостоящих туристических путевок на сумму более 263 тысячи рублей за покровительство одной из коммерческих организаций. В 2019-2023 годы он же, занимая должность замначальника УМВД России по Ростову-на-Дону, а затем начальника управления, вместе со своим подчиненным похитил деньги, начисляемые последнему в качестве зарплаты за дни фактического отсутствия на рабочем месте, считает следствие. Общая сумма незаконно выплаченной зарплаты составила более 292 тысяч рублей. Кроме того, как сообщал СУСК, бывший оперуполномоченный отдела полиции подозревается в том, что в 2020 году, осуществил неправомерный оборот денежных средств, находящихся на банковском счете, используя для этого подложные платежные документы".
https://ria.ru/20241004/chasy-1976285078.html
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происшествия, ростов-на-дону, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Ростов-на-Дону, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Суд арестовал экс-начальника УМВД по Ростову по подозрению во взятке

Экс-начальника УМВД по Ростову, подозреваемого в получении взятки, арестовали

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 мар - РИА Новости. Ленинский суд арестовал экс-начальника УМВД РФ по Ростову-на-Дону, подозреваемого в получении взятки и мошенничестве, сообщил журналистам представитель суда.
В четверг в отношении экс-начальника УМВД России по Ростову-на-Дону было возбуждено уголовное дело по статьям о получении взятки и мошенничестве, в отношении оперуполномоченного одного из отделов полиции - по статьям о мошенничестве и неправомерном обороте средств платежей. Обоих задержали.
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"Постановлением Ленинского районного суда Ростова-на-Дону от 14 марта 2025 года Шпаку Сергею Валерьевичу была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 30 суток, то есть по 11 мая 2025 года включительно", - сказал он.
По версии следствия, фигурант, занимая в 2017 году должность начальника отдела полиции №5 УМВД России по Ростову-на-Дону, получил взятку в виде оплаты дорогостоящих туристических путевок на сумму более 263 тысячи рублей за покровительство одной из коммерческих организаций.
В 2019-2023 годы он же, занимая должность замначальника УМВД России по Ростову-на-Дону, а затем начальника управления, вместе со своим подчиненным похитил деньги, начисляемые последнему в качестве зарплаты за дни фактического отсутствия на рабочем месте, считает следствие. Общая сумма незаконно выплаченной зарплаты составила более 292 тысяч рублей.
Кроме того, как сообщал СУСК, бывший оперуполномоченный отдела полиции подозревается в том, что в 2020 году, осуществил неправомерный оборот денежных средств, находящихся на банковском счете, используя для этого подложные платежные документы".
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ПроисшествияРостов-на-ДонуМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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