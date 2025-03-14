https://ria.ru/20250314/rossiyanin-2005093937.html
Арестованного в Израиле россиянина экстрадировали в США
Арестованного в Израиле россиянина экстрадировали в США - РИА Новости, 14.03.2025
Арестованного в Израиле россиянина экстрадировали в США
Гражданин России и Израиля Ростислав Панев, которого американское следствие считает разработчиком программ-вымогателей хакерской группы LockBit, экстрадирован... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T18:48:00+03:00
2025-03-14T18:48:00+03:00
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Гражданин России и Израиля Ростислав Панев, которого американское следствие считает разработчиком программ-вымогателей хакерской группы LockBit, экстрадирован из Израиля в США, сообщает министерство юстиции США. В декабре минюст США предъявил обвинения в киберпреступлениях арестованному в Израиле Паневу. "Гражданин России и Израиля был экстрадирован в Соединенные Штаты по обвинению в том, что он был разработчиком программы-вымогателя LockBit. В августе 51-летний Ростислав Панев был задержан в Израиле в соответствии с запросом США. Сегодня Панев был экстрадирован в Соединенные Штаты и впервые предстал перед мировым судьей Андре Эспинозой. Панев содержался под стражей в ожидании судебного разбирательства", - говорится в официальном заявлении. Следствие считает, что Панев выступал в качестве разработчика программ-вымогателей LockBit с момента создания группы в 2019 году до февраля 2024 года. За это время LockBit стал одной из "самых разрушительных программ-вымогателей в мире". По данным министерства юстиции, операторы LockBit путем вымогательства получили от своих жертв более 500 миллионов долларов, а их действия привели к убыткам на миллиарды долларов. В число обвиняемых по делу также входит предполагаемый создатель LockBit Дмитрий Хорошев. Власти предлагают вознаграждение в размере до 10 миллионов долларов за информацию, которая приведет к его поимке.
https://ria.ru/20240809/ekstraditsiya-1965309935.html
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в мире, израиль, сша, россия
В мире, Израиль, США, Россия
Арестованного в Израиле россиянина экстрадировали в США
США экстрадировали из Израиля разработчика программ-вымогателей LockBit Панева
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Гражданин России и Израиля Ростислав Панев, которого американское следствие считает разработчиком программ-вымогателей хакерской группы LockBit, экстрадирован из Израиля в США, сообщает министерство юстиции США.
В декабре минюст США
предъявил обвинения в киберпреступлениях арестованному в Израиле
Паневу.
"Гражданин России
и Израиля был экстрадирован в Соединенные Штаты по обвинению в том, что он был разработчиком программы-вымогателя LockBit. В августе 51-летний Ростислав Панев был задержан в Израиле в соответствии с запросом США. Сегодня Панев был экстрадирован в Соединенные Штаты и впервые предстал перед мировым судьей Андре Эспинозой. Панев содержался под стражей в ожидании судебного разбирательства", - говорится в официальном заявлении.
Следствие считает, что Панев выступал в качестве разработчика программ-вымогателей LockBit с момента создания группы в 2019 году до февраля 2024 года. За это время LockBit стал одной из "самых разрушительных программ-вымогателей в мире".
По данным министерства юстиции, операторы LockBit путем вымогательства получили от своих жертв более 500 миллионов долларов, а их действия привели к убыткам на миллиарды долларов.
В число обвиняемых по делу также входит предполагаемый создатель LockBit Дмитрий Хорошев. Власти предлагают вознаграждение в размере до 10 миллионов долларов за информацию, которая приведет к его поимке.