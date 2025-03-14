https://ria.ru/20250314/rossija-2004984320.html

Кремль: Россия получила от США дополнительную информацию по Украине

Кремль: Россия получила от США дополнительную информацию по Украине - РИА Новости, 14.03.2025

Кремль: Россия получила от США дополнительную информацию по Украине

Россия получила от США дополнительную информацию по Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T12:50:00+03:00

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сша

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в мире

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Россия получила от США дополнительную информацию по Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Песков сообщил журналистам, что президент РФ Владимир Путин поздно вечером в четверг принял спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. "Он был принят президентом Путиным. Была предоставлена российской стороне дополнительная информация", - сказал Песков.

https://ria.ru/20250314/orban-2004947680.html

россия

сша

украина

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2025

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россия, сша, украина, дмитрий песков, владимир путин, стив уиткофф, в мире