https://ria.ru/20250314/rossija-2004984320.html
Кремль: Россия получила от США дополнительную информацию по Украине
Кремль: Россия получила от США дополнительную информацию по Украине - РИА Новости, 14.03.2025
Кремль: Россия получила от США дополнительную информацию по Украине
Россия получила от США дополнительную информацию по Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T12:50:00+03:00
2025-03-14T12:50:00+03:00
2025-03-14T13:01:00+03:00
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Россия получила от США дополнительную информацию по Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Песков сообщил журналистам, что президент РФ Владимир Путин поздно вечером в четверг принял спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. "Он был принят президентом Путиным. Была предоставлена российской стороне дополнительная информация", - сказал Песков.
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россия, сша, украина, дмитрий песков, владимир путин, стив уиткофф, в мире
Россия, США, Украина, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Стив Уиткофф, В мире
Кремль: Россия получила от США дополнительную информацию по Украине
Песков: Россия получила от США дополнительную информацию по Украине