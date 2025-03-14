https://ria.ru/20250314/rossija-2004919421.html

Россия, Китай и Иран призвали отменить все незаконные санкции

Россия, Китай и Иран призвали отменить все незаконные санкции - РИА Новости, 14.03.2025

Россия, Китай и Иран призвали отменить все незаконные санкции

Россия, Китай и Иран на встрече в Пекине подчеркнули необходимость отмены всех незаконных санкций, заявил в пятницу заместитель министра иностранных дел КНР Ма... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T09:22:00+03:00

2025-03-14T09:22:00+03:00

2025-03-14T09:49:00+03:00

в мире

иран

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казем гариб-абади

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ПЕКИН, 14 мар – РИА Новости. Россия, Китай и Иран на встрече в Пекине подчеркнули необходимость отмены всех незаконных санкций, заявил в пятницу заместитель министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй. В пятницу в Пекине состоялась встреча по иранской ядерной проблеме, в ней приняли участие заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, замглавы МИД КНР Ма Чжаосюй и замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади. "Три страны подчеркнули необходимость отмены всех незаконных односторонних санкций", - заявил Ма Чжаосюй. Он добавил, что "Иран и Россия выразили признательность Китаю за конструктивную роль и организацию встречи в Пекине".В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20250314/g7-2004905719.html

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в мире, иран, китай, россия, сергей рябков, казем гариб-абади, дональд трамп