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"Роскосмос" показал, как выглядит циклон в Москве из космоса - РИА Новости, 14.03.2025
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Наука
 
19:33 14.03.2025
https://ria.ru/20250314/roskosmos-2005105899.html
"Роскосмос" показал, как выглядит циклон в Москве из космоса
"Роскосмос" показал, как выглядит циклон в Москве из космоса - РИА Новости, 14.03.2025
"Роскосмос" показал, как выглядит циклон в Москве из космоса
"Роскосмос" опубликовал в своем Telegram-канале спутниковый снимок циклона, обрушившегося на Москву. РИА Новости, 14.03.2025
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. "Роскосмос" опубликовал в своем Telegram-канале спутниковый снимок циклона, обрушившегося на Москву. В госкорпорации уточнили, что снимок был сделан российским спутником "Электро-Л".
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Наука, Космос - РИА Наука, Москва, Роскосмос, Происшествия
"Роскосмос" показал, как выглядит циклон в Москве из космоса

Роскосмос опубликовал спутниковый снимок циклона, обрушившегося на Москву

© Фото : Госкорпорация "Роскосмос"Так выглядит циклон над Москвой. 14 марта 2025
Так выглядит циклон над Москвой. 14 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© Фото : Госкорпорация "Роскосмос"
Так выглядит циклон над Москвой. 14 марта 2025
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. "Роскосмос" опубликовал в своем Telegram-канале спутниковый снимок циклона, обрушившегося на Москву.
В госкорпорации уточнили, что снимок был сделан российским спутником "Электро-Л".
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