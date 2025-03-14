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"Роскосмос" показал, как выглядит циклон в Москве из космоса
"Роскосмос" показал, как выглядит циклон в Москве из космоса - РИА Новости, 14.03.2025
"Роскосмос" показал, как выглядит циклон в Москве из космоса
"Роскосмос" опубликовал в своем Telegram-канале спутниковый снимок циклона, обрушившегося на Москву. РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T19:33:00+03:00
2025-03-14T19:33:00+03:00
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. "Роскосмос" опубликовал в своем Telegram-канале спутниковый снимок циклона, обрушившегося на Москву. В госкорпорации уточнили, что снимок был сделан российским спутником "Электро-Л".
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Наука, Космос - РИА Наука, Москва, Роскосмос, Происшествия
"Роскосмос" показал, как выглядит циклон в Москве из космоса
Роскосмос опубликовал спутниковый снимок циклона, обрушившегося на Москву