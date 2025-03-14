https://ria.ru/20250314/roskosmos-2005105899.html

"Роскосмос" показал, как выглядит циклон в Москве из космоса

"Роскосмос" показал, как выглядит циклон в Москве из космоса - РИА Новости, 14.03.2025

"Роскосмос" показал, как выглядит циклон в Москве из космоса

"Роскосмос" опубликовал в своем Telegram-канале спутниковый снимок циклона, обрушившегося на Москву. РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T19:33:00+03:00

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. "Роскосмос" опубликовал в своем Telegram-канале спутниковый снимок циклона, обрушившегося на Москву. В госкорпорации уточнили, что снимок был сделан российским спутником "Электро-Л".

https://ria.ru/20241121/roskosmos-1985072842.html

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