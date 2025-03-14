https://ria.ru/20250314/roskomnadzor-2004906439.html

Роскомнадзор не блокировал доступ к трекам "Касты" в "Яндекс Музыке"

Роскомнадзор не блокировал доступ к трекам "Касты" в "Яндекс Музыке" - РИА Новости, 14.03.2025

Роскомнадзор не блокировал доступ к трекам "Касты" в "Яндекс Музыке"

Роскомнадзор не получал судебных решений в отношении треков группы "Каста" в 2025 году и не ограничивал доступ к ее песням в "Яндекс Музыке", заявили РИА... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T05:56:00+03:00

2025-03-14T05:56:00+03:00

2025-03-14T05:57:00+03:00

технологии

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

яндекс.музыка

шоубиз

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Роскомнадзор не получал судебных решений в отношении треков группы "Каста" в 2025 году и не ограничивал доступ к ее песням в "Яндекс Музыке", заявили РИА Новости в ведомстве. В четверг корреспондент агентства заметил, что оригиналы треков группы "Каста" пропали из сервиса "Яндекс Музыка", остались лишь записи с концертов. А в сервисе Apple Music вовсе нет песен группы. Позже в пресс-службе "Яндекса" сообщили РИА Новости, что треки были изъяты по решению правообладателя. "В 2025 году в Роскомнадзор не поступали судебные решения или иные решения уполномоченных органов в отношении упомянутых композиций, доступ ведомством не ограничивается", - сообщили в Роскомнадзоре, комментируя ограничение песен в "Яндекс Музыке". Песни по-прежнему доступны для прослушивания в сервисах "VK Музыка" и Spotify, убедился корреспондент агентства. В сентябре 2024 года "Яндекс Музыка" заблокировала новый альбом группы "Каста" "Новинки зарубежного рэпа" по требованию Роскомнадзора. Тогда ведомство подтвердило РИА Новости ограничение доступа к альбому группы, пояснив, что это связано с наличием недостоверной информации, направленной на дестабилизацию общественно-политической обстановки в РФ.

https://ria.ru/20241206/film-1987836447.html

https://ria.ru/20241118/kasta-1984404019.html

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технологии, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), яндекс.музыка