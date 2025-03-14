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Роскомнадзор не блокировал доступ к трекам "Касты" в "Яндекс Музыке" - РИА Новости, 14.03.2025
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Шоубиз
 
05:56 14.03.2025 (обновлено: 05:57 14.03.2025)
https://ria.ru/20250314/roskomnadzor-2004906439.html
Роскомнадзор не блокировал доступ к трекам "Касты" в "Яндекс Музыке"
Роскомнадзор не блокировал доступ к трекам "Касты" в "Яндекс Музыке" - РИА Новости, 14.03.2025
Роскомнадзор не блокировал доступ к трекам "Касты" в "Яндекс Музыке"
Роскомнадзор не получал судебных решений в отношении треков группы "Каста" в 2025 году и не ограничивал доступ к ее песням в "Яндекс Музыке", заявили РИА... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T05:56:00+03:00
2025-03-14T05:57:00+03:00
технологии
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
яндекс.музыка
шоубиз
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Роскомнадзор не получал судебных решений в отношении треков группы "Каста" в 2025 году и не ограничивал доступ к ее песням в "Яндекс Музыке", заявили РИА Новости в ведомстве. В четверг корреспондент агентства заметил, что оригиналы треков группы "Каста" пропали из сервиса "Яндекс Музыка", остались лишь записи с концертов. А в сервисе Apple Music вовсе нет песен группы. Позже в пресс-службе "Яндекса" сообщили РИА Новости, что треки были изъяты по решению правообладателя. "В 2025 году в Роскомнадзор не поступали судебные решения или иные решения уполномоченных органов в отношении упомянутых композиций, доступ ведомством не ограничивается", - сообщили в Роскомнадзоре, комментируя ограничение песен в "Яндекс Музыке". Песни по-прежнему доступны для прослушивания в сервисах "VK Музыка" и Spotify, убедился корреспондент агентства. В сентябре 2024 года "Яндекс Музыка" заблокировала новый альбом группы "Каста" "Новинки зарубежного рэпа" по требованию Роскомнадзора. Тогда ведомство подтвердило РИА Новости ограничение доступа к альбому группы, пояснив, что это связано с наличием недостоверной информации, направленной на дестабилизацию общественно-политической обстановки в РФ.
https://ria.ru/20241206/film-1987836447.html
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технологии, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), яндекс.музыка
Технологии, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Яндекс.Музыка, Шоубиз
Роскомнадзор не блокировал доступ к трекам "Касты" в "Яндекс Музыке"

Роскомнадзор не блокировал доступ к трекам "Касты" в "Яндекс Музыке" в 2025 году

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкУчастники группы "Каста"
Участники группы Каста - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Участники группы "Каста". Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Роскомнадзор не получал судебных решений в отношении треков группы "Каста" в 2025 году и не ограничивал доступ к ее песням в "Яндекс Музыке", заявили РИА Новости в ведомстве.
В четверг корреспондент агентства заметил, что оригиналы треков группы "Каста" пропали из сервиса "Яндекс Музыка", остались лишь записи с концертов. А в сервисе Apple Music вовсе нет песен группы.
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Позже в пресс-службе "Яндекса" сообщили РИА Новости, что треки были изъяты по решению правообладателя.
"В 2025 году в Роскомнадзор не поступали судебные решения или иные решения уполномоченных органов в отношении упомянутых композиций, доступ ведомством не ограничивается", - сообщили в Роскомнадзоре, комментируя ограничение песен в "Яндекс Музыке".
Песни по-прежнему доступны для прослушивания в сервисах "VK Музыка" и Spotify, убедился корреспондент агентства.
В сентябре 2024 года "Яндекс Музыка" заблокировала новый альбом группы "Каста" "Новинки зарубежного рэпа" по требованию Роскомнадзора. Тогда ведомство подтвердило РИА Новости ограничение доступа к альбому группы, пояснив, что это связано с наличием недостоверной информации, направленной на дестабилизацию общественно-политической обстановки в РФ.
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ШоубизТехнологииРоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Яндекс.Музыка
 
 
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