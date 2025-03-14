https://ria.ru/20250314/rogozin-2004891211.html
Рогозин рассказал об отравленных сверхтоксичными ядами БПЛА
Рогозин рассказал об отравленных сверхтоксичными ядами БПЛА - РИА Новости, 14.03.2025
Рогозин рассказал об отравленных сверхтоксичными ядами БПЛА
Вооруженные силы Украины начали обрабатывать свои дроны сверхтоксичными ядами и ракетным топливом, заявил в своем Telegram-канале сенатор от Запорожской области РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T00:57:00+03:00
2025-03-14T00:57:00+03:00
2025-03-14T03:51:00+03:00
запорожская область
дмитрий рогозин
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Вооруженные силы Украины начали обрабатывать свои дроны сверхтоксичными ядами и ракетным топливом, заявил в своем Telegram-канале сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин."Противник перед запуском начал обрабатывать свои дроны сверхтоксичными ядами и ракетным топливом, похожим по химсоставу на гептил", — написал он.По информации Рогозина, зафиксированы многочисленные случаи отравления бойцов ВС России, которые голыми руками трогали трофейные БПЛА."Бойцы, берегите себя. Информация достоверная", — призвал Рогозин.
https://ria.ru/20250313/spetsoperatsiya-2004654604.html
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запорожская область
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запорожская область, дмитрий рогозин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Запорожская область, Дмитрий Рогозин, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Рогозин рассказал об отравленных сверхтоксичными ядами БПЛА
Рогозин: ВСУ обрабатывают дроны сверхтоксичными ядами