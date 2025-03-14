https://ria.ru/20250314/rogozin-2004891211.html

Рогозин рассказал об отравленных сверхтоксичными ядами БПЛА

Рогозин рассказал об отравленных сверхтоксичными ядами БПЛА - РИА Новости, 14.03.2025

Рогозин рассказал об отравленных сверхтоксичными ядами БПЛА

Вооруженные силы Украины начали обрабатывать свои дроны сверхтоксичными ядами и ракетным топливом, заявил в своем Telegram-канале сенатор от Запорожской области РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T00:57:00+03:00

2025-03-14T00:57:00+03:00

2025-03-14T03:51:00+03:00

запорожская область

дмитрий рогозин

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Вооруженные силы Украины начали обрабатывать свои дроны сверхтоксичными ядами и ракетным топливом, заявил в своем Telegram-канале сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин."Противник перед запуском начал обрабатывать свои дроны сверхтоксичными ядами и ракетным топливом, похожим по химсоставу на гептил", — написал он.По информации Рогозина, зафиксированы многочисленные случаи отравления бойцов ВС России, которые голыми руками трогали трофейные БПЛА."Бойцы, берегите себя. Информация достоверная", — призвал Рогозин.

https://ria.ru/20250313/spetsoperatsiya-2004654604.html

https://ria.ru/20250311/nebenzja-2004407677.html

запорожская область

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2025

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запорожская область, дмитрий рогозин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф