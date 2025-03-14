https://ria.ru/20250314/rogov-2004992051.html

Жители Сумской области отказываются эвакуироваться, заявил Рогов

Жители Сумской области отказываются эвакуироваться, заявил Рогов - РИА Новости, 14.03.2025

Жители Сумской области отказываются эвакуироваться, заявил Рогов

Многие подлежащие эвакуации жители приграничных сел Сумской области Украины отказываются покидать свои дома, так как ждут русских, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T13:16:00+03:00

2025-03-14T13:16:00+03:00

2025-03-14T13:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

сумская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости. Многие подлежащие эвакуации жители приграничных сел Сумской области Украины отказываются покидать свои дома, так как ждут русских, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Сумская областная администрация объявила о принудительной эвакуации жителей из восьми населенных пунктов Сумского района, которая коснется 543 человек. "Поступила проверенная информация, подтвержденная мной также и в источниках противника, что большинство населения отказывается покидать свои дома в рамках принудительной эвакуации, пишут письменные заявки на отказ, так как ждут русских", - сказал Рогов. Сумская область граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Областной центр находится примерно в тридцати километрах от государственной границы. Через Сумы проходит трасса, соединяющая город с российской Суджей.

https://ria.ru/20250314/evakuatsiya-2004899954.html

сумская область

россия

украина

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сумская область, россия, украина, владимир рогов