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Рогов призвал Сырского продолжить "маневр" из Курской области - РИА Новости, 14.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
01:19 14.03.2025
https://ria.ru/20250314/rogov-2004892687.html
Рогов призвал Сырского продолжить "маневр" из Курской области
Рогов призвал Сырского продолжить "маневр" из Курской области - РИА Новости, 14.03.2025
Рогов призвал Сырского продолжить "маневр" из Курской области
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T01:19:00+03:00
2025-03-14T01:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
сумская область
александр сырский
владимир рогов
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов призвал главнокомандующего ВСУ Александра Сырского продолжить "маневр" из Курской области за реку Збруч, что протекает в западной части Украины. Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что российские войска уже освободили более 86% территории в курском приграничье, ранее занятой противником, потери ВСУ там превысили 67 тысяч человек, планы Киева в Курской области провалились. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, в свою очередь, оправдал бегство боевиков ВСУ из российского региона, назвав его "маневрами", которые они совершают "в случае необходимости". "С нетерпением ждем маневра Сырского с отходом боевиков ВСУ за реку Збруч (приток Днестра, протекает на границе Тернопольской и Хмельницкой областей), чтобы раз и навсегда исторически русские земли освободились и свободно вздохнули от нацистского присутствия. Это будет самый мудрый и продуманный поступок верхушки ВСУ", - сказал Рогов РИА Новости. По его мнению, словами о "маневре" Сырский попытался прикрыть неорганизованное бегство ВСУ с колоссальными потерями из Курской области, полной деморализацией и падением морально-боевого духа на остальных участках фронта. Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область. Путин поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить территории.
https://ria.ru/20250312/gerasimov-2004627941.html
https://ria.ru/20240807/putin-1964677910.html
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курская область, россия, сумская область, александр сырский, владимир рогов, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Сумская область, Александр Сырский, Владимир Рогов, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
Рогов призвал Сырского продолжить "маневр" из Курской области

Рогов: ждем, что Сырский продолжит "маневр" из Курской области за реку Збруч

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВладимир Рогов
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Владимир Рогов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов призвал главнокомандующего ВСУ Александра Сырского продолжить "маневр" из Курской области за реку Збруч, что протекает в западной части Украины.
Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что российские войска уже освободили более 86% территории в курском приграничье, ранее занятой противником, потери ВСУ там превысили 67 тысяч человек, планы Киева в Курской области провалились. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, в свою очередь, оправдал бегство боевиков ВСУ из российского региона, назвав его "маневрами", которые они совершают "в случае необходимости".
Валерий Герасимов - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
ВСУ в Курской области окружены и изолированы, заявил Герасимов
12 марта, 21:57
"С нетерпением ждем маневра Сырского с отходом боевиков ВСУ за реку Збруч (приток Днестра, протекает на границе Тернопольской и Хмельницкой областей), чтобы раз и навсегда исторически русские земли освободились и свободно вздохнули от нацистского присутствия. Это будет самый мудрый и продуманный поступок верхушки ВСУ", - сказал Рогов РИА Новости.
По его мнению, словами о "маневре" Сырский попытался прикрыть неорганизованное бегство ВСУ с колоссальными потерями из Курской области, полной деморализацией и падением морально-боевого духа на остальных участках фронта.
Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.
Путин поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить территории.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
Путин надеется, что главы российских регионов поддержат Курскую область
7 августа 2024, 15:45
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияСумская областьАлександр СырскийВладимир РоговВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
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