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Главный раввин России прокомментировал предотвращенный теракт в синагоге - РИА Новости, 14.03.2025
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04:47 14.03.2025
https://ria.ru/20250314/ravvin-2004902847.html
Главный раввин России прокомментировал предотвращенный теракт в синагоге
Главный раввин России прокомментировал предотвращенный теракт в синагоге - РИА Новости, 14.03.2025
Главный раввин России прокомментировал предотвращенный теракт в синагоге
Главный раввин России Берл Лазар в интервью РИА Новости прокомментировал предотвращение ФСБ теракта против одной из синагог Московской области, отметив, что... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T04:47:00+03:00
2025-03-14T04:47:00+03:00
россия
московская область (подмосковье)
берл лазар
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Главный раввин России Берл Лазар в интервью РИА Новости прокомментировал предотвращение ФСБ теракта против одной из синагог Московской области, отметив, что меры безопасности предприняты в отношении всех подобных объектов. "Я не знаю, против какой синагоги собирались бандиты устроить теракт. Но меры безопасности мы предпринимаем уже давно в отношении всех наших объектов", - сказал раввин в интервью РИА Новости. Лазар отметил, что в интернациональной и многоконфессиональной России антисемитизм - это удел маргинальных элементов общества. ФСБ 3 марта сообщила о ликвидации гражданина РФ, уроженца одной из стран Центрально-Азиатского региона, который намеревался совершить подрыв самодельных взрывных устройств в синагоге Московской области и на одной из станций московского метрополитена. Главный раввин России Берл Лазар поблагодарил спецслужбы за предотвращение теракта в еврейском общинном центре и метро и заявил, что по отношению к проводникам идеологии международного терроризма должна быть нулевая терпимость.
https://ria.ru/20250314/ravvin-2004895453.html
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россия
московская область (подмосковье)
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россия, московская область (подмосковье), берл лазар, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Московская область (Подмосковье), Берл Лазар, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Главный раввин России прокомментировал предотвращенный теракт в синагоге

Берл Лазар: меры безопасности приняты во всех синагогах

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкБерл Лазар
Берл Лазар - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Берл Лазар. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Главный раввин России Берл Лазар в интервью РИА Новости прокомментировал предотвращение ФСБ теракта против одной из синагог Московской области, отметив, что меры безопасности предприняты в отношении всех подобных объектов.
"Я не знаю, против какой синагоги собирались бандиты устроить теракт. Но меры безопасности мы предпринимаем уже давно в отношении всех наших объектов", - сказал раввин в интервью РИА Новости.
Берл Лазар - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Главный раввин России призвал сообщать полиции об оправдании терроризма
02:15
Лазар отметил, что в интернациональной и многоконфессиональной России антисемитизм - это удел маргинальных элементов общества.
ФСБ 3 марта сообщила о ликвидации гражданина РФ, уроженца одной из стран Центрально-Азиатского региона, который намеревался совершить подрыв самодельных взрывных устройств в синагоге Московской области и на одной из станций московского метрополитена. Главный раввин России Берл Лазар поблагодарил спецслужбы за предотвращение теракта в еврейском общинном центре и метро и заявил, что по отношению к проводникам идеологии международного терроризма должна быть нулевая терпимость.
Главный раввин России Берл Лазар - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Главный раввин России выступил за строительство еврейских общинных центров
20 февраля, 21:16
 
РоссияМосковская область (Подмосковье)Берл ЛазарФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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