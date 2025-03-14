https://ria.ru/20250314/ravvin-2004902847.html

Главный раввин России прокомментировал предотвращенный теракт в синагоге

Главный раввин России прокомментировал предотвращенный теракт в синагоге - РИА Новости, 14.03.2025

Главный раввин России прокомментировал предотвращенный теракт в синагоге

Главный раввин России Берл Лазар в интервью РИА Новости прокомментировал предотвращение ФСБ теракта против одной из синагог Московской области, отметив, что... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T04:47:00+03:00

2025-03-14T04:47:00+03:00

2025-03-14T04:47:00+03:00

россия

московская область (подмосковье)

берл лазар

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Главный раввин России Берл Лазар в интервью РИА Новости прокомментировал предотвращение ФСБ теракта против одной из синагог Московской области, отметив, что меры безопасности предприняты в отношении всех подобных объектов. "Я не знаю, против какой синагоги собирались бандиты устроить теракт. Но меры безопасности мы предпринимаем уже давно в отношении всех наших объектов", - сказал раввин в интервью РИА Новости. Лазар отметил, что в интернациональной и многоконфессиональной России антисемитизм - это удел маргинальных элементов общества. ФСБ 3 марта сообщила о ликвидации гражданина РФ, уроженца одной из стран Центрально-Азиатского региона, который намеревался совершить подрыв самодельных взрывных устройств в синагоге Московской области и на одной из станций московского метрополитена. Главный раввин России Берл Лазар поблагодарил спецслужбы за предотвращение теракта в еврейском общинном центре и метро и заявил, что по отношению к проводникам идеологии международного терроризма должна быть нулевая терпимость.

https://ria.ru/20250314/ravvin-2004895453.html

https://ria.ru/20250220/evrey-2000654726.html

россия

московская область (подмосковье)

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россия, московская область (подмосковье), берл лазар, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)