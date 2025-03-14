https://ria.ru/20250314/ravvin-2004895453.html

Главный раввин России призвал сообщать полиции об оправдании терроризма

Главный раввин России призвал сообщать полиции об оправдании терроризма - РИА Новости, 14.03.2025

Главный раввин России призвал сообщать полиции об оправдании терроризма

Главный раввин России Берл Лазар в интервью РИА Новости призвал граждан не стесняться сообщать в правоохранительные органы о случаях оправдания террористов в... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T02:15:00+03:00

2025-03-14T02:15:00+03:00

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россия

берл лазар

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Главный раввин России Берл Лазар в интервью РИА Новости призвал граждан не стесняться сообщать в правоохранительные органы о случаях оправдания террористов в интернете, а государство - уничтожать террористические организации. "На индивидуальном уровне - знаете, ведь сейчас практически каждый человек работает с компьютером или смартфоном, посещает соцсети. Если увидишь, что кто-то там защищает террористов - не стесняйся обратиться к службам, которые должны с терроризмом бороться. Каждый может внести свой вклад в то, чтобы заткнуть террористам рот", - сказал раввин в интервью РИА Новости. Государства и народы при этом должны понять, считает он, что никакие компромиссы с террористическими организациями невозможны. "Здесь нет "политических решений". В ХХ веке, слава Богу, цивилизованный мир понял, что не может быть "договоренностей" с нацизмом, что он просто должен быть уничтожен. И уничтожили - опять же, слава Богу. А идеология нацизма была объявлена уголовным преступлением и запрещена повсюду в мире. То же самое должны государства делать сейчас: уничтожать террористические организации, отправлять в тюрьму за любые попытки распространения идеологии этих организаций", - заключил Лазар.

https://ria.ru/20250127/povtorenie-1995753106.html

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россия, берл лазар