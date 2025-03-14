https://ria.ru/20250314/rasizm-2005129854.html

Во Франции заявили о росте числа преступлений на почве расизма

Во Франции заявили о росте числа преступлений на почве расизма - РИА Новости, 14.03.2025

Во Франции заявили о росте числа преступлений на почве расизма

Общее число преступлений, совершенных во Франции на почве расизма, увеличивается второй год подряд, говорится в опубликованном в пятницу докладе министерской... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T22:47:00+03:00

2025-03-14T22:47:00+03:00

2025-03-14T22:47:00+03:00

в мире

франция

ближний восток

африка

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ПАРИЖ, 14 мар - РИА Новости. Общее число преступлений, совершенных во Франции на почве расизма, увеличивается второй год подряд, говорится в опубликованном в пятницу докладе министерской статистической службы внутренней безопасности страны (SSMSI). "После резкого роста числа преступлений на почве расизма, зарегистрированных службами безопасности в 2023 году (+30%), в основном в последнем квартале в контексте высокой напряженности на Ближнем Востоке, в 2024 году рост продолжается, но более медленными темпами (+11%)", - сказано в докладе. Отмечается, что за 2024 год общее число правонарушений, связанных с проявлением расизма, ксенофобии или религиозной нетерпимости, превысило 16 тысяч. Из них 9400 случаев относятся к преступлениям и правонарушениям средней тяжести. Ведомство за 2024 год зафиксировало 9,7 тысяч пострадавших из-за преступлений, связанных с проявлением расизма. Большинство из них являются выходцами из стран Африки.

https://ria.ru/20250209/frantsija-1998226367.html

франция

ближний восток

африка

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в мире, франция, ближний восток, африка