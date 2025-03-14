https://ria.ru/20250314/raschet-2004909165.html

Расчет БПЛА "Днепра" организовал засаду в тылу ВСУ в Запорожской области

Расчет БПЛА "Днепра" организовал засаду в тылу ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 14.03.2025

Расчет БПЛА "Днепра" организовал засаду в тылу ВСУ в Запорожской области

Расчет БПЛА 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" организовал засаду в тылу украинских боевиков в районе города Орехов в Запорожской области, уничтожен... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T07:02:00+03:00

2025-03-14T07:02:00+03:00

2025-03-14T07:02:00+03:00

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ТОКМАК (Запорожская область), 14 мар - РИА Новости. Расчет БПЛА 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" организовал засаду в тылу украинских боевиков в районе города Орехов в Запорожской области, уничтожен расчет гранатомета АГС, рассказал РИА Новости начальник расчета с позывным "Дед" . Ранее командиры подразделений БПЛА 42-й гвардейской дивизии сообщали РИА Новости, что им удалось нащупать брешь в системе РЭБ украинских боевиков на ореховском направлении. В результате был установлен контроль над одной из тыловых дорог в городе Орехов. Позже группа БПЛА совершила рейд в режиме свободной охоты в этом же квадрате. "Оператором нашего расчета была организована засада на одной из дорог в тылу противника на ореховском направлении. В результате удалось уничтожить пикап с расчетом АГС (автоматический гранатомет станковый - ред.). Потери у противника - минимум два человека. В целом, может быть, и до четырех", - рассказал "Дед".

https://ria.ru/20250314/spetsoperatsiya-2004904850.html

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вооруженные силы рф