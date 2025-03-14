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Расчет БПЛА "Днепра" организовал засаду в тылу ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 14.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:02 14.03.2025
https://ria.ru/20250314/raschet-2004909165.html
Расчет БПЛА "Днепра" организовал засаду в тылу ВСУ в Запорожской области
Расчет БПЛА "Днепра" организовал засаду в тылу ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 14.03.2025
Расчет БПЛА "Днепра" организовал засаду в тылу ВСУ в Запорожской области
Расчет БПЛА 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" организовал засаду в тылу украинских боевиков в районе города Орехов в Запорожской области, уничтожен... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T07:02:00+03:00
2025-03-14T07:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
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ТОКМАК (Запорожская область), 14 мар - РИА Новости. Расчет БПЛА 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" организовал засаду в тылу украинских боевиков в районе города Орехов в Запорожской области, уничтожен расчет гранатомета АГС, рассказал РИА Новости начальник расчета с позывным "Дед" . Ранее командиры подразделений БПЛА 42-й гвардейской дивизии сообщали РИА Новости, что им удалось нащупать брешь в системе РЭБ украинских боевиков на ореховском направлении. В результате был установлен контроль над одной из тыловых дорог в городе Орехов. Позже группа БПЛА совершила рейд в режиме свободной охоты в этом же квадрате. "Оператором нашего расчета была организована засада на одной из дорог в тылу противника на ореховском направлении. В результате удалось уничтожить пикап с расчетом АГС (автоматический гранатомет станковый - ред.). Потери у противника - минимум два человека. В целом, может быть, и до четырех", - рассказал "Дед".
https://ria.ru/20250314/spetsoperatsiya-2004904850.html
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РИА Новости
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вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ
Расчет БПЛА "Днепра" организовал засаду в тылу ВСУ в Запорожской области

Боец Дед: расчет БПЛА организовал засаду в тылу ВСУ в Запорожской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
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ТОКМАК (Запорожская область), 14 мар - РИА Новости. Расчет БПЛА 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" организовал засаду в тылу украинских боевиков в районе города Орехов в Запорожской области, уничтожен расчет гранатомета АГС, рассказал РИА Новости начальник расчета с позывным "Дед" .
Ранее командиры подразделений БПЛА 42-й гвардейской дивизии сообщали РИА Новости, что им удалось нащупать брешь в системе РЭБ украинских боевиков на ореховском направлении. В результате был установлен контроль над одной из тыловых дорог в городе Орехов. Позже группа БПЛА совершила рейд в режиме свободной охоты в этом же квадрате.
"Оператором нашего расчета была организована засада на одной из дорог в тылу противника на ореховском направлении. В результате удалось уничтожить пикап с расчетом АГС (автоматический гранатомет станковый - ред.). Потери у противника - минимум два человека. В целом, может быть, и до четырех", - рассказал "Дед".
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФ
 
 
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