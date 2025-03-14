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В Раде назвали стремление Украины в НАТО скоропортящимся продуктом - РИА Новости, 14.03.2025
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18:18 14.03.2025 (обновлено: 19:07 14.03.2025)
https://ria.ru/20250314/rada-2005080362.html
В Раде назвали стремление Украины в НАТО скоропортящимся продуктом
В Раде назвали стремление Украины в НАТО скоропортящимся продуктом - РИА Новости, 14.03.2025
В Раде назвали стремление Украины в НАТО скоропортящимся продуктом
Депутат Верховной рады Максим Бужанский заявил, что стремление Украины в НАТО оказалось "скоропортящимся продуктом" РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T18:18:00+03:00
2025-03-14T19:07:00+03:00
в мире
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максим бужанский
марк рютте
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Депутат Верховной рады Максим Бужанский заявил, что стремление Украины в НАТО оказалось "скоропортящимся продуктом" Ранее в пятницу генсек НАТО Марк Рютте в интервью телеканалу Bloomberg согласился с тем, что президент США Дональд Трамп снял со стола переговоров вопрос о вступлении Украины в Североатлантический альянс. "Наш "курс в НАТО" был очень скоропортящимся продуктом в последнее время. Жаль, что не удалось продать отказ от него тогда, когда это ещё было возможным. Но это если называть вещи своими именами", - написал Бужанский в своем Telegram-канале. В феврале 2019 года в конституцию Украины добавили формулировку о европейской и евроатлантической интеграции страны, в том числе среди целей страны указана реализация стратегического курса государства "на получение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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В Раде назвали стремление Украины в НАТО скоропортящимся продуктом

Депутат Рады Бужанский: курс Украины в НАТО оказался скоропортящимся продуктом

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги Украины и НАТО в штаб-квартире организации в Брюсселе
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире организации в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Депутат Верховной рады Максим Бужанский заявил, что стремление Украины в НАТО оказалось "скоропортящимся продуктом"
Ранее в пятницу генсек НАТО Марк Рютте в интервью телеканалу Bloomberg согласился с тем, что президент США Дональд Трамп снял со стола переговоров вопрос о вступлении Украины в Североатлантический альянс.
"Наш "курс в НАТО" был очень скоропортящимся продуктом в последнее время. Жаль, что не удалось продать отказ от него тогда, когда это ещё было возможным. Но это если называть вещи своими именами", - написал Бужанский в своем Telegram-канале.
В феврале 2019 года в конституцию Украины добавили формулировку о европейской и евроатлантической интеграции страны, в том числе среди целей страны указана реализация стратегического курса государства "на получение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора".
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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