https://ria.ru/20250314/pvo-2004995227.html
ПВО перехватила украинский беспилотник над Крымом
ПВО перехватила украинский беспилотник над Крымом - РИА Новости, 14.03.2025
ПВО перехватила украинский беспилотник над Крымом
Средства ПВО перехватили украинский беспилотник над Крымом, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T13:25:00+03:00
2025-03-14T13:25:00+03:00
2025-03-14T13:55:00+03:00
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безопасность
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Средства ПВО перехватили украинский беспилотник над Крымом, сообщили в Минобороны РФ."Около 10.30 мск дежурными средствами ПВО перехвачен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией республики Крым", - сообщили в российском военном ведомстве.
https://ria.ru/20250314/svo-2005007051.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ПВО перехватила украинский беспилотник над Крымом
Минобороны: ПВО перехватила украинский беспилотник над Крымом