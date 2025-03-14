Путин: ВСУ в Курской области, сдавшимся в плен, будет гарантирована жизнь
Путин: украинским военным в случае сдачи в плен будет гарантирована жизнь
© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Украинским военным, заблокированным российскими войсками в зоне вторжения ВСУ в Курскую область, в случае сложения ими оружия и сдачи в плен будет гарантирована жизнь и достойное обращение, заявил президент России Владимир Путин.
На совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ в пятницу он сообщил, что ознакомился с сегодняшним обращением президента США Дональда Трампа с призывом пощадить жизни военнослужащих украинской армии, части которой заблокированы российскими войсками в зоне вторжения ВСУ в Курскую область. Путин отметил, что с пониманием относится к призыву американского лидера руководствоваться к отношении этих военнослужащих соображениями гуманитарного характера.
«
"В этой связи подчеркну, что в случае сложения оружия и сдачи в плен им будет гарантирована жизнь и достойное обращение в соответствии с нормами международного права и законами Российской Федерации", - сказал Путин.
В среду Путин заявил, что группировка украинских боевиков, которая вторглась в курское приграничье, находится в полной изоляции и под полным огневым контролем. По словам главы государства, ко всем оказавшимся в плену необходимо относиться гуманно в соответствии с законами РФ, но действия пленных, которые совершали преступления против гражданского населения в Курской области, квалифицируются как терроризм. Путин заявил, что иностранные наемники не попадают под действие конвенции об обращении с военнопленными.