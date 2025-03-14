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Путин: ВСУ в Курской области, сдавшимся в плен, будет гарантирована жизнь - РИА Новости, 14.03.2025
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20:17 14.03.2025
https://ria.ru/20250314/putin-2005115351.html
Путин: ВСУ в Курской области, сдавшимся в плен, будет гарантирована жизнь
Путин: ВСУ в Курской области, сдавшимся в плен, будет гарантирована жизнь - РИА Новости, 14.03.2025
Путин: ВСУ в Курской области, сдавшимся в плен, будет гарантирована жизнь
Украинским военным, заблокированным российскими войсками в зоне вторжения ВСУ в Курскую область, в случае сложения ими оружия и сдачи в плен будет гарантирована РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T20:17:00+03:00
2025-03-14T20:17:00+03:00
курская область
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Украинским военным, заблокированным российскими войсками в зоне вторжения ВСУ в Курскую область, в случае сложения ими оружия и сдачи в плен будет гарантирована жизнь и достойное обращение, заявил президент России Владимир Путин. На совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ в пятницу он сообщил, что ознакомился с сегодняшним обращением президента США Дональда Трампа с призывом пощадить жизни военнослужащих украинской армии, части которой заблокированы российскими войсками в зоне вторжения ВСУ в Курскую область. Путин отметил, что с пониманием относится к призыву американского лидера руководствоваться к отношении этих военнослужащих соображениями гуманитарного характера. "В этой связи подчеркну, что в случае сложения оружия и сдачи в плен им будет гарантирована жизнь и достойное обращение в соответствии с нормами международного права и законами Российской Федерации", - сказал Путин. В среду Путин заявил, что группировка украинских боевиков, которая вторглась в курское приграничье, находится в полной изоляции и под полным огневым контролем. По словам главы государства, ко всем оказавшимся в плену необходимо относиться гуманно в соответствии с законами РФ, но действия пленных, которые совершали преступления против гражданского населения в Курской области, квалифицируются как терроризм. Путин заявил, что иностранные наемники не попадают под действие конвенции об обращении с военнопленными.
https://ria.ru/20250314/putin-2005107704.html
https://ria.ru/20250313/putin-2004694689.html
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курская область, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, вооруженные силы украины
Курская область, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины
Путин: ВСУ в Курской области, сдавшимся в плен, будет гарантирована жизнь

Путин: украинским военным в случае сдачи в плен будет гарантирована жизнь

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Украинским военным, заблокированным российскими войсками в зоне вторжения ВСУ в Курскую область, в случае сложения ими оружия и сдачи в плен будет гарантирована жизнь и достойное обращение, заявил президент России Владимир Путин.
На совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ в пятницу он сообщил, что ознакомился с сегодняшним обращением президента США Дональда Трампа с призывом пощадить жизни военнослужащих украинской армии, части которой заблокированы российскими войсками в зоне вторжения ВСУ в Курскую область. Путин отметил, что с пониманием относится к призыву американского лидера руководствоваться к отношении этих военнослужащих соображениями гуманитарного характера.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Путин ознакомился с призывом Трампа пощадить военных ВСУ
Вчера, 19:39
«
"В этой связи подчеркну, что в случае сложения оружия и сдачи в плен им будет гарантирована жизнь и достойное обращение в соответствии с нормами международного права и законами Российской Федерации", - сказал Путин.
В среду Путин заявил, что группировка украинских боевиков, которая вторглась в курское приграничье, находится в полной изоляции и под полным огневым контролем. По словам главы государства, ко всем оказавшимся в плену необходимо относиться гуманно в соответствии с законами РФ, но действия пленных, которые совершали преступления против гражданского населения в Курской области, квалифицируются как терроризм. Путин заявил, что иностранные наемники не попадают под действие конвенции об обращении с военнопленными.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
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Курская областьРоссияСШАВладимир ПутинДональд ТрампВооруженные силы Украины
 
 
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