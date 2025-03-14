https://ria.ru/20250314/putin-2005115351.html

Путин: ВСУ в Курской области, сдавшимся в плен, будет гарантирована жизнь

Путин: ВСУ в Курской области, сдавшимся в плен, будет гарантирована жизнь - РИА Новости, 14.03.2025

Путин: ВСУ в Курской области, сдавшимся в плен, будет гарантирована жизнь

Украинским военным, заблокированным российскими войсками в зоне вторжения ВСУ в Курскую область, в случае сложения ими оружия и сдачи в плен будет гарантирована РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T20:17:00+03:00

2025-03-14T20:17:00+03:00

2025-03-14T20:17:00+03:00

курская область

россия

сша

владимир путин

дональд трамп

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004764566_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_765c464b8590d9417a54f318ca6c19c5.jpg

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Украинским военным, заблокированным российскими войсками в зоне вторжения ВСУ в Курскую область, в случае сложения ими оружия и сдачи в плен будет гарантирована жизнь и достойное обращение, заявил президент России Владимир Путин. На совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ в пятницу он сообщил, что ознакомился с сегодняшним обращением президента США Дональда Трампа с призывом пощадить жизни военнослужащих украинской армии, части которой заблокированы российскими войсками в зоне вторжения ВСУ в Курскую область. Путин отметил, что с пониманием относится к призыву американского лидера руководствоваться к отношении этих военнослужащих соображениями гуманитарного характера. "В этой связи подчеркну, что в случае сложения оружия и сдачи в плен им будет гарантирована жизнь и достойное обращение в соответствии с нормами международного права и законами Российской Федерации", - сказал Путин. В среду Путин заявил, что группировка украинских боевиков, которая вторглась в курское приграничье, находится в полной изоляции и под полным огневым контролем. По словам главы государства, ко всем оказавшимся в плену необходимо относиться гуманно в соответствии с законами РФ, но действия пленных, которые совершали преступления против гражданского населения в Курской области, квалифицируются как терроризм. Путин заявил, что иностранные наемники не попадают под действие конвенции об обращении с военнопленными.

https://ria.ru/20250314/putin-2005107704.html

https://ria.ru/20250313/putin-2004694689.html

курская область

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

курская область, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, вооруженные силы украины