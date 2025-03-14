https://ria.ru/20250314/putin-2005112166.html
Путин отреагировал на слова Трампа призывом к ВСУ сложить оружие
Путин отреагировал на слова Трампа призывом к ВСУ сложить оружие - РИА Новости, 14.03.2025
Путин отреагировал на слова Трампа призывом к ВСУ сложить оружие
Президент России Владимир Путин заявил, что для эффективной реализации призыва президента США Дональда Трампа "пощадить" группировку ВСУ в Курской области... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T20:02:00+03:00
2025-03-14T20:02:00+03:00
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что для эффективной реализации призыва президента США Дональда Трампа "пощадить" группировку ВСУ в Курской области руководство Украины должно приказать своим военным сложить оружие и сдаться в плен. "Для эффективной реализации призыва президента США необходим соответствующий приказ военно-политического руководства Украины своим воинским подразделениям - сложить оружие и сдаться в плен", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме ВКС.
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Ответ Путина на призыв Трампа пощадить украинских военных в Курской области
Полный ответ Путина на призыв Трампа пощадить украинских военных в Курской области
2025-03-14T20:02
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россия, сша, украина, владимир путин, дональд трамп, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, в мире
Россия, США, Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, В мире
Путин отреагировал на слова Трампа призывом к ВСУ сложить оружие
Путин: для реализации призыва Трампа украинские военные должны сложить оружие