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Путин отреагировал на слова Трампа призывом к ВСУ сложить оружие - РИА Новости, 14.03.2025
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20:02 14.03.2025 (обновлено: 20:07 14.03.2025)
https://ria.ru/20250314/putin-2005112166.html
Путин отреагировал на слова Трампа призывом к ВСУ сложить оружие
Путин отреагировал на слова Трампа призывом к ВСУ сложить оружие - РИА Новости, 14.03.2025
Путин отреагировал на слова Трампа призывом к ВСУ сложить оружие
Президент России Владимир Путин заявил, что для эффективной реализации призыва президента США Дональда Трампа "пощадить" группировку ВСУ в Курской области... РИА Новости, 14.03.2025
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россия
сша
украина
владимир путин
дональд трамп
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что для эффективной реализации призыва президента США Дональда Трампа "пощадить" группировку ВСУ в Курской области руководство Украины должно приказать своим военным сложить оружие и сдаться в плен. "Для эффективной реализации призыва президента США необходим соответствующий приказ военно-политического руководства Украины своим воинским подразделениям - сложить оружие и сдаться в плен", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме ВКС.
https://ria.ru/20250314/putin-2005107813.html
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Ответ Путина на призыв Трампа пощадить украинских военных в Курской области
Полный ответ Путина на призыв Трампа пощадить украинских военных в Курской области
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россия, сша, украина, владимир путин, дональд трамп, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, в мире
Россия, США, Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, В мире
Путин отреагировал на слова Трампа призывом к ВСУ сложить оружие

Путин: для реализации призыва Трампа украинские военные должны сложить оружие

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что для эффективной реализации призыва президента США Дональда Трампа "пощадить" группировку ВСУ в Курской области руководство Украины должно приказать своим военным сложить оружие и сдаться в плен.
"Для эффективной реализации призыва президента США необходим соответствующий приказ военно-политического руководства Украины своим воинским подразделениям - сложить оружие и сдаться в плен", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме ВКС.
Ответ Путина на призыв Трампа пощадить украинских военных в Курской области - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Путин ответил на призыв Трампа пощадить украинских военных
Вчера, 19:40
 
РоссияСШАУкраинаВладимир ПутинДональд ТрампВооруженные силы УкраиныВоздушно-космические силы РоссииВ мире
 
 
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