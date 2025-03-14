https://ria.ru/20250314/putin-2005111556.html

Путин заявил о начале восстановления отношений России и США

Путин заявил о начале восстановления отношений России и США - РИА Новости, 14.03.2025

Путин заявил о начале восстановления отношений России и США

Ситуация в сфере восстановления отношений России и США начинает двигаться, посмотрим, что получится, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T19:59:00+03:00

2025-03-14T19:59:00+03:00

2025-03-14T20:21:00+03:00

политика

россия

сша

владимир путин

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156147/82/1561478258_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_6d13d6ac1e3f53dd76e167f4af0ec891.jpg

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Ситуация в сфере восстановления отношений России и США начинает двигаться, посмотрим, что получится, сообщил президент России Владимир Путин. На совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме ВКС Путин сообщил, что действующая администрация президента США во главе с американским лидером Дональдом Трампом делает все для восстановления отношений с Россией. "В целом ситуация как бы начинает двигаться. Посмотрим, что из этого получится", - сказал Путин.Глава государства добавил, что по данному вопросу на заседании выступит два докладчика: глава МИД Сергей Лавров и глава СВР Сергей Нарышкин.

https://ria.ru/20250314/putin-2005107889.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, сша, владимир путин, дональд трамп