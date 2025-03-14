https://ria.ru/20250314/putin-2005111556.html
Путин заявил о начале восстановления отношений России и США
Путин заявил о начале восстановления отношений России и США - РИА Новости, 14.03.2025
Путин заявил о начале восстановления отношений России и США
Ситуация в сфере восстановления отношений России и США начинает двигаться, посмотрим, что получится, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T19:59:00+03:00
2025-03-14T19:59:00+03:00
2025-03-14T20:21:00+03:00
политика
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Ситуация в сфере восстановления отношений России и США начинает двигаться, посмотрим, что получится, сообщил президент России Владимир Путин. На совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме ВКС Путин сообщил, что действующая администрация президента США во главе с американским лидером Дональдом Трампом делает все для восстановления отношений с Россией. "В целом ситуация как бы начинает двигаться. Посмотрим, что из этого получится", - сказал Путин.Глава государства добавил, что по данному вопросу на заседании выступит два докладчика: глава МИД Сергей Лавров и глава СВР Сергей Нарышкин.
https://ria.ru/20250314/putin-2005107889.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, сша, владимир путин, дональд трамп
Политика, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп
Путин заявил о начале восстановления отношений России и США
Путин: ситуация в сфере восстановления отношений России и США начинает двигаться