https://ria.ru/20250314/putin-2005108332.html

Путин заявил о многочисленных преступлениях украинских боевиков

Путин заявил о многочисленных преступлениях украинских боевиков - РИА Новости, 14.03.2025

Путин заявил о многочисленных преступлениях украинских боевиков

Украинские боевики совершили многочисленные преступления против гражданского населения в зоне вторжения в Курской области, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T19:43:00+03:00

2025-03-14T19:43:00+03:00

2025-03-14T20:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

в мире

курская область

дональд трамп

сша

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Украинские боевики совершили многочисленные преступления против гражданского населения в зоне вторжения в Курской области, заявил президент России Владимир Путин."Обращаем внимание, что украинские боевики совершили в зоне вторжения многочисленные преступления против гражданского населения", - сказал он, комментируя просьбу президента США Дональда Трампа пощадить украинские войска в Курской области.В среду Путин заявил, что группировка украинских боевиков, которая вторглась в курское приграничье, находится в полной изоляции и под полным огневым контролем. По словам главы государства, ко всем оказавшимся в плену необходимо относиться гуманно в соответствии с законами РФ, но действия пленных, которые совершали преступления против гражданского населения в Курской области, квалифицируются как терроризм. Путин заявил, что иностранные наемники не попадают под действие конвенции об обращении с военнопленными.

https://ria.ru/20250313/putin-2004694689.html

россия

курская область

сша

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ответ Путина на призыв Трампа пощадить украинских военных в Курской области Полный ответ Путина на призыв Трампа пощадить украинских военных в Курской области 2025-03-14T19:43 true PT1M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, в мире, курская область, дональд трамп, сша