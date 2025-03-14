https://ria.ru/20250314/putin-2005108332.html
Путин заявил о многочисленных преступлениях украинских боевиков
Путин заявил о многочисленных преступлениях украинских боевиков - РИА Новости, 14.03.2025
Путин заявил о многочисленных преступлениях украинских боевиков
Украинские боевики совершили многочисленные преступления против гражданского населения в зоне вторжения в Курской области, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T19:43:00+03:00
2025-03-14T19:43:00+03:00
2025-03-14T20:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
в мире
курская область
дональд трамп
сша
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Украинские боевики совершили многочисленные преступления против гражданского населения в зоне вторжения в Курской области, заявил президент России Владимир Путин."Обращаем внимание, что украинские боевики совершили в зоне вторжения многочисленные преступления против гражданского населения", - сказал он, комментируя просьбу президента США Дональда Трампа пощадить украинские войска в Курской области.В среду Путин заявил, что группировка украинских боевиков, которая вторглась в курское приграничье, находится в полной изоляции и под полным огневым контролем. По словам главы государства, ко всем оказавшимся в плену необходимо относиться гуманно в соответствии с законами РФ, но действия пленных, которые совершали преступления против гражданского населения в Курской области, квалифицируются как терроризм. Путин заявил, что иностранные наемники не попадают под действие конвенции об обращении с военнопленными.
https://ria.ru/20250313/putin-2004694689.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Ответ Путина на призыв Трампа пощадить украинских военных в Курской области
Полный ответ Путина на призыв Трампа пощадить украинских военных в Курской области
2025-03-14T19:43
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PT1M27S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, в мире, курская область, дональд трамп, сша
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, В мире, Курская область, Дональд Трамп, США
Путин заявил о многочисленных преступлениях украинских боевиков
Путин: ВСУ совершили многочисленные преступления в Курской области против людей