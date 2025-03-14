Путин ответил на призыв Трампа пощадить украинских военных
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Владимир Путин ознакомился с призывом Дональда Трампа пощадить украинских военных. Основные тезисы.
Ранее в пятницу хозяин Белого дома заявил о плодотворных переговорах спецпосланника Стива Уиткоффа с российским лидером и попросил его пощадить окруженные украинские войска.
- Глава государства с пониманием воспринял призыв американского лидера руководствоваться принципами гуманности в отношении украинских военных;
- для его эффективной реализации нужен приказ руководства Украины своим военным сложить оружие и сдаться в плен;
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"В этой связи подчеркну, что в случае сложения оружия и сдачи в плен им будет гарантирована жизнь и достойное обращение в соответствии с нормами международного права и законами Российской Федерации".
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"Новая администрация во главе с президентом Трампом делает все для того, чтобы восстановить хоть что-то из того, что было практически сведено к нулю, уничтожено прежней американской администрацией".
Накануне Путин заявил, что в целом поддерживает выдвинутую США идею прекращения огня на Украине, но есть нюансы, которые важно предусмотреть. В частности, он поднял вопрос об украинских подразделениях в Курской области: будут ли они выходить без боя, должна ли Россия выпустить их после того, как они совершили массу преступлений против мирных граждан, даст ли украинское руководство им команду сложить оружие. Непонятно, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и какова будет их цена, добавил президент России.