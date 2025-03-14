https://ria.ru/20250314/putin-2005107813.html

Путин ответил на призыв Трампа пощадить украинских военных

Путин ответил на призыв Трампа пощадить украинских военных - РИА Новости, 14.03.2025

Путин ответил на призыв Трампа пощадить украинских военных

Владимир Путин ознакомился с призывом Дональда Трампа пощадить украинских военных. Основные тезисы. РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T19:40:00+03:00

2025-03-14T19:40:00+03:00

2025-03-14T20:21:00+03:00

владимир путин

россия

дональд трамп

украина

сша

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Владимир Путин ознакомился с призывом Дональда Трампа пощадить украинских военных. Основные тезисы."В этой связи подчеркну, что в случае сложения оружия и сдачи в плен им будет гарантирована жизнь и достойное обращение в соответствии с нормами международного права и законами Российской Федерации"."Новая администрация во главе с президентом Трампом делает все для того, чтобы восстановить хоть что-то из того, что было практически сведено к нулю, уничтожено прежней американской администрацией".Накануне Путин заявил, что в целом поддерживает выдвинутую США идею прекращения огня на Украине, но есть нюансы, которые важно предусмотреть. В частности, он поднял вопрос об украинских подразделениях в Курской области: будут ли они выходить без боя, должна ли Россия выпустить их после того, как они совершили массу преступлений против мирных граждан, даст ли украинское руководство им команду сложить оружие. Непонятно, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и какова будет их цена, добавил президент России.

https://ria.ru/20250314/rubio-2005102702.html

россия

украина

сша

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Ответ Путина на призыв Трампа пощадить украинских военных в Курской области Полный ответ Путина на призыв Трампа пощадить украинских военных в Курской области 2025-03-14T19:40 true PT1M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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владимир путин, россия, дональд трамп, украина, сша