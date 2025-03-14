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Путин ознакомился с призывом Трампа пощадить военных ВСУ - РИА Новости, 14.03.2025
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19:39 14.03.2025 (обновлено: 20:06 14.03.2025)
https://ria.ru/20250314/putin-2005107704.html
Путин ознакомился с призывом Трампа пощадить военных ВСУ
Путин ознакомился с призывом Трампа пощадить военных ВСУ - РИА Новости, 14.03.2025
Путин ознакомился с призывом Трампа пощадить военных ВСУ
Президент России Владимир Путин сообщил, что ознакомился с призывом президента США Дональда Трампа пощадить заблокированных в Курской области военных ВСУ. РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T19:39:00+03:00
2025-03-14T20:06:00+03:00
вооруженные силы украины
в мире
дональд трамп
владимир путин
россия
курская область
сша
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что ознакомился с призывом президента США Дональда Трампа пощадить заблокированных в Курской области военных ВСУ.Ранее Трамп сообщил, что просил президента России Владимира Путина "пощадить полностью окруженные" силы ВСУ в Курской области."Хотел бы сказать, что мы ознакомились с сегодняшним обращением президента США, господина Трампа, пощадить жизни военнослужащих украинской армии, части которой заблокированы российскими войсками в зоне вторжения ВСУ в Курскую область", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности России.В среду Путин заявил, что группировка украинских боевиков, которая вторглась в курское приграничье, находится в полной изоляции и под полным огневым контролем. По словам главы государства, ко всем оказавшимся в плену необходимо относиться гуманно в соответствии с законами РФ, но действия пленных, которые совершали преступления против гражданского населения в Курской области, квалифицируются как терроризм. Путин заявил, что иностранные наемники не попадают под действие конвенции об обращении с военнопленными.
https://ria.ru/20250314/putin-2005108332.html
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вооруженные силы украины, в мире, дональд трамп, владимир путин, россия, курская область, сша
Вооруженные силы Украины, В мире, Дональд Трамп, Владимир Путин, Россия, Курская область, США
Путин ознакомился с призывом Трампа пощадить военных ВСУ

Путин заявил, что ознакомился с призывом Трампа пощадить военных ВСУ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что ознакомился с призывом президента США Дональда Трампа пощадить заблокированных в Курской области военных ВСУ.
Ранее Трамп сообщил, что просил президента России Владимира Путина "пощадить полностью окруженные" силы ВСУ в Курской области.
"Хотел бы сказать, что мы ознакомились с сегодняшним обращением президента США, господина Трампа, пощадить жизни военнослужащих украинской армии, части которой заблокированы российскими войсками в зоне вторжения ВСУ в Курскую область", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности России.
В среду Путин заявил, что группировка украинских боевиков, которая вторглась в курское приграничье, находится в полной изоляции и под полным огневым контролем. По словам главы государства, ко всем оказавшимся в плену необходимо относиться гуманно в соответствии с законами РФ, но действия пленных, которые совершали преступления против гражданского населения в Курской области, квалифицируются как терроризм. Путин заявил, что иностранные наемники не попадают под действие конвенции об обращении с военнопленными.
Ответ Путина на призыв Трампа пощадить украинских военных в Курской области - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Путин заявил о многочисленных преступлениях украинских боевиков
Вчера, 19:43
 
Вооруженные силы УкраиныВ миреДональд ТрампВладимир ПутинРоссияКурская областьСША
 
 
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