https://ria.ru/20250314/putin-2005107340.html

Путин предложил членам Совбеза обсудить восстановление отношений с США

Путин предложил членам Совбеза обсудить восстановление отношений с США - РИА Новости, 14.03.2025

Путин предложил членам Совбеза обсудить восстановление отношений с США

Президент России Владимир Путин предложил постоянным членам Совбеза РФ обсудить тему восстановления российско-американских отношений. РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T19:38:00+03:00

2025-03-14T19:38:00+03:00

2025-03-14T19:44:00+03:00

сша

владимир путин

политика

россия

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил постоянным членам Совбеза РФ обсудить тему восстановления российско-американских отношений."В повестке у нас сегодня плановый вопрос по восстановлению российско-американских отношений", - сказал Путин на оперативном совещании.

https://ria.ru/20250314/putin-2005107889.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

сша, владимир путин, политика, россия