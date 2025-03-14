https://ria.ru/20250314/putin-2005107340.html
Путин предложил членам Совбеза обсудить восстановление отношений с США
Путин предложил членам Совбеза обсудить восстановление отношений с США - РИА Новости, 14.03.2025
Путин предложил членам Совбеза обсудить восстановление отношений с США
Президент России Владимир Путин предложил постоянным членам Совбеза РФ обсудить тему восстановления российско-американских отношений. РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T19:38:00+03:00
2025-03-14T19:38:00+03:00
2025-03-14T19:44:00+03:00
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил постоянным членам Совбеза РФ обсудить тему восстановления российско-американских отношений."В повестке у нас сегодня плановый вопрос по восстановлению российско-американских отношений", - сказал Путин на оперативном совещании.
https://ria.ru/20250314/putin-2005107889.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, владимир путин, политика, россия
США, Владимир Путин, Политика, Россия
Путин предложил членам Совбеза обсудить восстановление отношений с США
Путин предложил членам Совбеза обсудить восстановление отношений России и США