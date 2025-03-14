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Путин предложил членам Совбеза обсудить восстановление отношений с США - РИА Новости, 14.03.2025
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19:38 14.03.2025 (обновлено: 19:44 14.03.2025)
https://ria.ru/20250314/putin-2005107340.html
Путин предложил членам Совбеза обсудить восстановление отношений с США
Путин предложил членам Совбеза обсудить восстановление отношений с США - РИА Новости, 14.03.2025
Путин предложил членам Совбеза обсудить восстановление отношений с США
Президент России Владимир Путин предложил постоянным членам Совбеза РФ обсудить тему восстановления российско-американских отношений. РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T19:38:00+03:00
2025-03-14T19:44:00+03:00
сша
владимир путин
политика
россия
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил постоянным членам Совбеза РФ обсудить тему восстановления российско-американских отношений."В повестке у нас сегодня плановый вопрос по восстановлению российско-американских отношений", - сказал Путин на оперативном совещании.
https://ria.ru/20250314/putin-2005107889.html
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сша, владимир путин, политика, россия
США, Владимир Путин, Политика, Россия
Путин предложил членам Совбеза обсудить восстановление отношений с США

Путин предложил членам Совбеза обсудить восстановление отношений России и США

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил постоянным членам Совбеза РФ обсудить тему восстановления российско-американских отношений.
«
"В повестке у нас сегодня плановый вопрос по восстановлению российско-американских отношений", - сказал Путин на оперативном совещании.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Трамп делает все для восстановления отношений России и США, заявил Путин
Вчера, 19:40
 
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