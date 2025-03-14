https://ria.ru/20250314/putin-2005105600.html

Путин напомнил о выданном в XVIII веке российском паспорте герою Венесуэлы

Путин напомнил о выданном в XVIII веке российском паспорте герою Венесуэлы - РИА Новости, 14.03.2025

Путин напомнил о выданном в XVIII веке российском паспорте герою Венесуэлы

Президент России Владимир Путин в беседе с главой Венесуэлы Николасом Мадуро напомнил, как в XVIII веке императрица Екатерина II пожаловала российский паспорт... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T19:33:00+03:00

2025-03-14T19:33:00+03:00

2025-03-14T19:33:00+03:00

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в беседе с главой Венесуэлы Николасом Мадуро напомнил, как в XVIII веке императрица Екатерина II пожаловала российский паспорт национальному герою Венесуэлы Франсиско де Миранде. "Еще в XVIII веке Россию посещал национальный герой Венесуэлы Франсиско де Миранда, а императрица Екатерина II даже пожаловала ему полковника русской армии и российский паспорт", - сказал Путин во время разговора Мадуро по видеосвязи. Президент РФ напомнил, что в середине XIX века Российская Империя признала независимость Венесуэлы, что фактически стало официальным началом межгосударственных контактов. "Но именно установление в марте 1945 года дипломатических отношений создало условия для налаживания регулярного политического диалога, расширения торговли и гуманитарных связей", - добавил Путин.

https://ria.ru/20250314/putin-2005073013.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, венесуэла, россия, российская империя, владимир путин, николас мадуро, екатерина ii