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Путин напомнил о выданном в XVIII веке российском паспорте герою Венесуэлы - РИА Новости, 14.03.2025
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19:33 14.03.2025
https://ria.ru/20250314/putin-2005105600.html
Путин напомнил о выданном в XVIII веке российском паспорте герою Венесуэлы
Путин напомнил о выданном в XVIII веке российском паспорте герою Венесуэлы - РИА Новости, 14.03.2025
Путин напомнил о выданном в XVIII веке российском паспорте герою Венесуэлы
Президент России Владимир Путин в беседе с главой Венесуэлы Николасом Мадуро напомнил, как в XVIII веке императрица Екатерина II пожаловала российский паспорт... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T19:33:00+03:00
2025-03-14T19:33:00+03:00
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в беседе с главой Венесуэлы Николасом Мадуро напомнил, как в XVIII веке императрица Екатерина II пожаловала российский паспорт национальному герою Венесуэлы Франсиско де Миранде. "Еще в XVIII веке Россию посещал национальный герой Венесуэлы Франсиско де Миранда, а императрица Екатерина II даже пожаловала ему полковника русской армии и российский паспорт", - сказал Путин во время разговора Мадуро по видеосвязи. Президент РФ напомнил, что в середине XIX века Российская Империя признала независимость Венесуэлы, что фактически стало официальным началом межгосударственных контактов. "Но именно установление в марте 1945 года дипломатических отношений создало условия для налаживания регулярного политического диалога, расширения торговли и гуманитарных связей", - добавил Путин.
https://ria.ru/20250314/putin-2005073013.html
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в мире, венесуэла, россия, российская империя, владимир путин, николас мадуро, екатерина ii
В мире, Венесуэла, Россия, Российская империя, Владимир Путин, Николас Мадуро, Екатерина II
Путин напомнил о выданном в XVIII веке российском паспорте герою Венесуэлы

Путин: Екатерина II пожаловала российский паспорт национальному герою Венесуэлы

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в беседе с главой Венесуэлы Николасом Мадуро напомнил, как в XVIII веке императрица Екатерина II пожаловала российский паспорт национальному герою Венесуэлы Франсиско де Миранде.
«
"Еще в XVIII веке Россию посещал национальный герой Венесуэлы Франсиско де Миранда, а императрица Екатерина II даже пожаловала ему полковника русской армии и российский паспорт", - сказал Путин во время разговора Мадуро по видеосвязи.
Президент РФ напомнил, что в середине XIX века Российская Империя признала независимость Венесуэлы, что фактически стало официальным началом межгосударственных контактов.
"Но именно установление в марте 1945 года дипломатических отношений создало условия для налаживания регулярного политического диалога, расширения торговли и гуманитарных связей", - добавил Путин.
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит переговоры с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. 14 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
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В миреВенесуэлаРоссияРоссийская империяВладимир ПутинНиколас МадуроЕкатерина II
 
 
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