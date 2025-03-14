https://ria.ru/20250314/putin-2005105441.html

Путин отметил шаги Мадуро по отстаиванию суверенитета Венесуэлы

Путин отметил шаги Мадуро по отстаиванию суверенитета Венесуэлы - РИА Новости, 14.03.2025

Путин отметил шаги Мадуро по отстаиванию суверенитета Венесуэлы

Президент России Владимир Путин в беседе с главой Венесуэлы Николасом Мадуро отметил шаги лидера республики по отстаиванию суверенитета своей страны и курс на... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T19:32:00+03:00

2025-03-14T19:32:00+03:00

2025-03-14T19:32:00+03:00

цены на нефть

россия

венесуэла

владимир путин

николас мадуро

уго чавес (политик)

воздушно-космические силы россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987608389_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e2ca22c2b78abae578ac50b4ba0da2ae.jpg

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в беседе с главой Венесуэлы Николасом Мадуро отметил шаги лидера республики по отстаиванию суверенитета своей страны и курс на плотное взаимодействие с Россией. Во время разговора с Мадуро в режиме ВКС Путин напомнил вклад бывшего президента Венесуэлы Уго Чавеса в развитие отношений двух стран. "Сегодня дело команданте продолжаете вы, уважаемый господин президент, отстаивая суверенитет вашей страны и ее неизменный курс на плотное взаимодействие с Россией", - сказал Путин.

https://ria.ru/20250314/diplomatiya-2004515269.html

россия

венесуэла

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

цены на нефть, россия, венесуэла, владимир путин, николас мадуро, уго чавес (политик), воздушно-космические силы россии