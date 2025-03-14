https://ria.ru/20250314/putin-2005105441.html
Путин отметил шаги Мадуро по отстаиванию суверенитета Венесуэлы
Путин отметил шаги Мадуро по отстаиванию суверенитета Венесуэлы - РИА Новости, 14.03.2025
Путин отметил шаги Мадуро по отстаиванию суверенитета Венесуэлы
Президент России Владимир Путин в беседе с главой Венесуэлы Николасом Мадуро отметил шаги лидера республики по отстаиванию суверенитета своей страны и курс на... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T19:32:00+03:00
2025-03-14T19:32:00+03:00
2025-03-14T19:32:00+03:00
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в беседе с главой Венесуэлы Николасом Мадуро отметил шаги лидера республики по отстаиванию суверенитета своей страны и курс на плотное взаимодействие с Россией. Во время разговора с Мадуро в режиме ВКС Путин напомнил вклад бывшего президента Венесуэлы Уго Чавеса в развитие отношений двух стран. "Сегодня дело команданте продолжаете вы, уважаемый господин президент, отстаивая суверенитет вашей страны и ее неизменный курс на плотное взаимодействие с Россией", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250314/diplomatiya-2004515269.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, россия, венесуэла, владимир путин, николас мадуро, уго чавес (политик), воздушно-космические силы россии
Цены на нефть, Россия, Венесуэла, Владимир Путин, Николас Мадуро, Уго Чавес (политик), Воздушно-космические силы России
Путин отметил шаги Мадуро по отстаиванию суверенитета Венесуэлы
Путин в беседе с Мадуро отметил шаги его по отстаиванию суверенитета Венесуэлы