https://ria.ru/20250314/putin-2005094165.html

Путин отметил вклад Чавеса в развитие отношений России и Венесуэлы

Путин отметил вклад Чавеса в развитие отношений России и Венесуэлы - РИА Новости, 14.03.2025

Путин отметил вклад Чавеса в развитие отношений России и Венесуэлы

Президент России Владимир Путин рассказал, что тепло вспоминает доверительные беседы с бывшим президентом Венесуэлы Уго Чавесом, отметил его вклад в развитие... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T18:49:00+03:00

2025-03-14T18:49:00+03:00

2025-03-14T18:49:00+03:00

цены на нефть

венесуэла

россия

уго чавес (политик)

владимир путин

николас мадуро

https://cdnn21.img.ria.ru/images/18452/25/184522570_0:0:3888:2188_1920x0_80_0_0_91d2b06e103dda4e05fc6b842e5c9b60.jpg

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что тепло вспоминает доверительные беседы с бывшим президентом Венесуэлы Уго Чавесом, отметил его вклад в развитие отношений между РФ и Венесуэлой. "Современный этап российско-венесуэльского взаимодействия неразрывно связан с именем президента Уго Чавеса. Тепло вспоминаю все наши с ним доверительные беседы", - сказал Путин во время разговора с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, Он отметил, что во многом благодаря личному вкладу, ярким идеям и активной позиции Чавеса произошел качественный рывок в укреплении сотрудничества между РФ и Венесуэлой.

https://ria.ru/20250314/diplomatiya-2004515269.html

венесуэла

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

цены на нефть, венесуэла, россия, уго чавес (политик), владимир путин, николас мадуро