https://ria.ru/20250314/putin-2005094165.html
Путин отметил вклад Чавеса в развитие отношений России и Венесуэлы
Путин отметил вклад Чавеса в развитие отношений России и Венесуэлы - РИА Новости, 14.03.2025
Путин отметил вклад Чавеса в развитие отношений России и Венесуэлы
Президент России Владимир Путин рассказал, что тепло вспоминает доверительные беседы с бывшим президентом Венесуэлы Уго Чавесом, отметил его вклад в развитие... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T18:49:00+03:00
2025-03-14T18:49:00+03:00
2025-03-14T18:49:00+03:00
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что тепло вспоминает доверительные беседы с бывшим президентом Венесуэлы Уго Чавесом, отметил его вклад в развитие отношений между РФ и Венесуэлой. "Современный этап российско-венесуэльского взаимодействия неразрывно связан с именем президента Уго Чавеса. Тепло вспоминаю все наши с ним доверительные беседы", - сказал Путин во время разговора с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, Он отметил, что во многом благодаря личному вкладу, ярким идеям и активной позиции Чавеса произошел качественный рывок в укреплении сотрудничества между РФ и Венесуэлой.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, венесуэла, россия, уго чавес (политик), владимир путин, николас мадуро
Цены на нефть, Венесуэла, Россия, Уго Чавес (политик), Владимир Путин, Николас Мадуро
Путин отметил вклад Чавеса в развитие отношений России и Венесуэлы
Путин вспомнил беседы с Чавесом, отметил вклад в развитие отношений двух стран