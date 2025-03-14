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Путин отметил вклад Чавеса в развитие отношений России и Венесуэлы - РИА Новости, 14.03.2025
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18:49 14.03.2025
https://ria.ru/20250314/putin-2005094165.html
Путин отметил вклад Чавеса в развитие отношений России и Венесуэлы
Путин отметил вклад Чавеса в развитие отношений России и Венесуэлы - РИА Новости, 14.03.2025
Путин отметил вклад Чавеса в развитие отношений России и Венесуэлы
Президент России Владимир Путин рассказал, что тепло вспоминает доверительные беседы с бывшим президентом Венесуэлы Уго Чавесом, отметил его вклад в развитие... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T18:49:00+03:00
2025-03-14T18:49:00+03:00
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что тепло вспоминает доверительные беседы с бывшим президентом Венесуэлы Уго Чавесом, отметил его вклад в развитие отношений между РФ и Венесуэлой. "Современный этап российско-венесуэльского взаимодействия неразрывно связан с именем президента Уго Чавеса. Тепло вспоминаю все наши с ним доверительные беседы", - сказал Путин во время разговора с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, Он отметил, что во многом благодаря личному вкладу, ярким идеям и активной позиции Чавеса произошел качественный рывок в укреплении сотрудничества между РФ и Венесуэлой.
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цены на нефть, венесуэла, россия, уго чавес (политик), владимир путин, николас мадуро
Цены на нефть, Венесуэла, Россия, Уго Чавес (политик), Владимир Путин, Николас Мадуро
Путин отметил вклад Чавеса в развитие отношений России и Венесуэлы

Путин вспомнил беседы с Чавесом, отметил вклад в развитие отношений двух стран

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкВстреча Владимира Путина с Уго Чавесом
Встреча Владимира Путина с Уго Чавесом - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Встреча Владимира Путина с Уго Чавесом. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что тепло вспоминает доверительные беседы с бывшим президентом Венесуэлы Уго Чавесом, отметил его вклад в развитие отношений между РФ и Венесуэлой.
«
"Современный этап российско-венесуэльского взаимодействия неразрывно связан с именем президента Уго Чавеса. Тепло вспоминаю все наши с ним доверительные беседы", - сказал Путин во время разговора с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро,
Он отметил, что во многом благодаря личному вкладу, ярким идеям и активной позиции Чавеса произошел качественный рывок в укреплении сотрудничества между РФ и Венесуэлой.
Встреча президента РФ Владимира Путина с президентом Венесуэлы Никалосом Мадуро. 4 октября 2017 - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Межгосударственные отношения России и Венесуэлы
Вчера, 00:17
 
Цены на нефтьВенесуэлаРоссияУго Чавес (политик)Владимир ПутинНиколас Мадуро
 
 
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