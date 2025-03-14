Рейтинг@Mail.ru
Путин поздравил Мадуро с 80-летием установления дипотношений - РИА Новости, 14.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:45 14.03.2025
https://ria.ru/20250314/putin-2005092451.html
Путин поздравил Мадуро с 80-летием установления дипотношений
Путин поздравил Мадуро с 80-летием установления дипотношений - РИА Новости, 14.03.2025
Путин поздравил Мадуро с 80-летием установления дипотношений
Президент России Владимир Путин поздравил президента Венесуэлы Николаса Мадуро с 80-летием установления дипломатических отношений РФ и Венесуэлы. РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T18:45:00+03:00
2025-03-14T18:45:00+03:00
венесуэла
россия
владимир путин
николас мадуро
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988221572_0:0:2988:1681_1920x0_80_0_0_6fb1c123ed21f3b9c61e5ced68cbd9c6.jpg
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента Венесуэлы Николаса Мадуро с 80-летием установления дипломатических отношений РФ и Венесуэлы. "Наша беседа приурочена к отмечаемой сегодня знаменательной дате - 80-летию дипломатических отношений между нашими странами. И позвольте от всей души поздравить вас и всех венесуэльских друзей по этому поводу", - сказал Путин в ходе разговора с президентом Венесуэлы. Он уточнил, что оба президента обменялись посланиями, в которых с обеих сторон подчеркнуто удовлетворение нынешним уровням российско-венесуэльских отношений и выражена заинтересованность в их дальнейшем поступательном развитии в духе дружбы и полного взаимопонимания.
https://ria.ru/20250314/putin-2005073013.html
венесуэла
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988221572_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_54b3f18878e7e4fcc04bf6075e0e6418.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
венесуэла, россия, владимир путин, николас мадуро
Венесуэла, Россия, Владимир Путин, Николас Мадуро
Путин поздравил Мадуро с 80-летием установления дипотношений

Путин поздравил Мадуро с 80-летием установления дипотношений России и Венесуэлы

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента Венесуэлы Николаса Мадуро с 80-летием установления дипломатических отношений РФ и Венесуэлы.
«
"Наша беседа приурочена к отмечаемой сегодня знаменательной дате - 80-летию дипломатических отношений между нашими странами. И позвольте от всей души поздравить вас и всех венесуэльских друзей по этому поводу", - сказал Путин в ходе разговора с президентом Венесуэлы.
Он уточнил, что оба президента обменялись посланиями, в которых с обеих сторон подчеркнуто удовлетворение нынешним уровням российско-венесуэльских отношений и выражена заинтересованность в их дальнейшем поступательном развитии в духе дружбы и полного взаимопонимания.
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит переговоры с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. 14 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Путин назвал Мадуро своим дорогим другом
Вчера, 18:02
 
ВенесуэлаРоссияВладимир ПутинНиколас Мадуро
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала