https://ria.ru/20250314/putin-2005092451.html
Путин поздравил Мадуро с 80-летием установления дипотношений
Путин поздравил Мадуро с 80-летием установления дипотношений - РИА Новости, 14.03.2025
Путин поздравил Мадуро с 80-летием установления дипотношений
Президент России Владимир Путин поздравил президента Венесуэлы Николаса Мадуро с 80-летием установления дипломатических отношений РФ и Венесуэлы. РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T18:45:00+03:00
2025-03-14T18:45:00+03:00
2025-03-14T18:45:00+03:00
венесуэла
россия
владимир путин
николас мадуро
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента Венесуэлы Николаса Мадуро с 80-летием установления дипломатических отношений РФ и Венесуэлы. "Наша беседа приурочена к отмечаемой сегодня знаменательной дате - 80-летию дипломатических отношений между нашими странами. И позвольте от всей души поздравить вас и всех венесуэльских друзей по этому поводу", - сказал Путин в ходе разговора с президентом Венесуэлы. Он уточнил, что оба президента обменялись посланиями, в которых с обеих сторон подчеркнуто удовлетворение нынешним уровням российско-венесуэльских отношений и выражена заинтересованность в их дальнейшем поступательном развитии в духе дружбы и полного взаимопонимания.
https://ria.ru/20250314/putin-2005073013.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
венесуэла, россия, владимир путин, николас мадуро
Венесуэла, Россия, Владимир Путин, Николас Мадуро
Путин поздравил Мадуро с 80-летием установления дипотношений
Путин поздравил Мадуро с 80-летием установления дипотношений России и Венесуэлы