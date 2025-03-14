https://ria.ru/20250314/putin-2005092451.html

Путин поздравил Мадуро с 80-летием установления дипотношений

Путин поздравил Мадуро с 80-летием установления дипотношений - РИА Новости, 14.03.2025

Путин поздравил Мадуро с 80-летием установления дипотношений

Президент России Владимир Путин поздравил президента Венесуэлы Николаса Мадуро с 80-летием установления дипломатических отношений РФ и Венесуэлы. РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T18:45:00+03:00

2025-03-14T18:45:00+03:00

2025-03-14T18:45:00+03:00

венесуэла

россия

владимир путин

николас мадуро

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента Венесуэлы Николаса Мадуро с 80-летием установления дипломатических отношений РФ и Венесуэлы. "Наша беседа приурочена к отмечаемой сегодня знаменательной дате - 80-летию дипломатических отношений между нашими странами. И позвольте от всей души поздравить вас и всех венесуэльских друзей по этому поводу", - сказал Путин в ходе разговора с президентом Венесуэлы. Он уточнил, что оба президента обменялись посланиями, в которых с обеих сторон подчеркнуто удовлетворение нынешним уровням российско-венесуэльских отношений и выражена заинтересованность в их дальнейшем поступательном развитии в духе дружбы и полного взаимопонимания.

https://ria.ru/20250314/putin-2005073013.html

венесуэла

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

венесуэла, россия, владимир путин, николас мадуро