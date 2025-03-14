https://ria.ru/20250314/putin-2005087603.html
Российско-венесуэльские связи имеют немало ярких страниц, заявил Путин
Российско-венесуэльские связи имеют немало ярких страниц, заявил Путин - РИА Новости, 14.03.2025
Российско-венесуэльские связи имеют немало ярких страниц, заявил Путин
Российско-венесуэльские связи имеют длительную историю, в которой немало ярких страниц, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T18:36:00+03:00
2025-03-14T18:36:00+03:00
2025-03-14T18:36:00+03:00
россия
венесуэла
владимир путин
николас мадуро
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990208131_0:0:3145:1770_1920x0_80_0_0_46d6e29cb076b6a993394673f2e8db60.jpg
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Российско-венесуэльские связи имеют длительную историю, в которой немало ярких страниц, заявил президент России Владимир Путин. "Российско-венесуэльские связи имеют длительную историю и в ней немало ярких страниц", - сказал Путин во время разговора с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро по видеосвязи.
https://ria.ru/20250314/lavrov-2005030490.html
россия
венесуэла
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990208131_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_445fb56d3405dd64ddb5788378c74a60.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, венесуэла, владимир путин, николас мадуро
Россия, Венесуэла, Владимир Путин, Николас Мадуро
Российско-венесуэльские связи имеют немало ярких страниц, заявил Путин
Путин заявил, что российско-венесуэльские связи имеют длительную историю