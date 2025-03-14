https://ria.ru/20250314/putin-2005087603.html

Российско-венесуэльские связи имеют немало ярких страниц, заявил Путин

Российско-венесуэльские связи имеют немало ярких страниц, заявил Путин - РИА Новости, 14.03.2025

Российско-венесуэльские связи имеют немало ярких страниц, заявил Путин

Российско-венесуэльские связи имеют длительную историю, в которой немало ярких страниц, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T18:36:00+03:00

2025-03-14T18:36:00+03:00

2025-03-14T18:36:00+03:00

россия

венесуэла

владимир путин

николас мадуро

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990208131_0:0:3145:1770_1920x0_80_0_0_46d6e29cb076b6a993394673f2e8db60.jpg

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Российско-венесуэльские связи имеют длительную историю, в которой немало ярких страниц, заявил президент России Владимир Путин. "Российско-венесуэльские связи имеют длительную историю и в ней немало ярких страниц", - сказал Путин во время разговора с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро по видеосвязи.

https://ria.ru/20250314/lavrov-2005030490.html

россия

венесуэла

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, венесуэла, владимир путин, николас мадуро