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Российско-венесуэльские связи имеют немало ярких страниц, заявил Путин - РИА Новости, 14.03.2025
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18:36 14.03.2025
https://ria.ru/20250314/putin-2005087603.html
Российско-венесуэльские связи имеют немало ярких страниц, заявил Путин
Российско-венесуэльские связи имеют немало ярких страниц, заявил Путин - РИА Новости, 14.03.2025
Российско-венесуэльские связи имеют немало ярких страниц, заявил Путин
Российско-венесуэльские связи имеют длительную историю, в которой немало ярких страниц, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T18:36:00+03:00
2025-03-14T18:36:00+03:00
россия
венесуэла
владимир путин
николас мадуро
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Российско-венесуэльские связи имеют длительную историю, в которой немало ярких страниц, заявил президент России Владимир Путин. "Российско-венесуэльские связи имеют длительную историю и в ней немало ярких страниц", - сказал Путин во время разговора с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро по видеосвязи.
https://ria.ru/20250314/lavrov-2005030490.html
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россия, венесуэла, владимир путин, николас мадуро
Россия, Венесуэла, Владимир Путин, Николас Мадуро
Российско-венесуэльские связи имеют немало ярких страниц, заявил Путин

Путин заявил, что российско-венесуэльские связи имеют длительную историю

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Российско-венесуэльские связи имеют длительную историю, в которой немало ярких страниц, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Российско-венесуэльские связи имеют длительную историю и в ней немало ярких страниц", - сказал Путин во время разговора с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро по видеосвязи.
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РоссияВенесуэлаВладимир ПутинНиколас Мадуро
 
 
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