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Путин заявил о схожих позициях России и Венесуэлы - РИА Новости, 14.03.2025
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18:24 14.03.2025 (обновлено: 18:25 14.03.2025)
https://ria.ru/20250314/putin-2005084271.html
Путин заявил о схожих позициях России и Венесуэлы
Путин заявил о схожих позициях России и Венесуэлы - РИА Новости, 14.03.2025
Путин заявил о схожих позициях России и Венесуэлы
Россия и Венесуэла придерживаются схожих позиций по многим вопросам международной повестки, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T18:24:00+03:00
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Россия и Венесуэла придерживаются схожих позиций по многим вопросам международной повестки, заявил президент РФ Владимир Путин. "Россия и Венесуэла придерживаются схожих позиций по многим вопросам международной повестки дня. Сообща стремимся к формированию более справедливого миропорядка, продвигаем принципы суверенного равенства государств, взаимовыгодного сотрудничества без внешнего вмешательства во внутренние дела", - сказал российский лидер во время разговора с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро по видеосвязи.
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цены на нефть, венесуэла, россия, владимир путин, николас мадуро
Цены на нефть, Венесуэла, Россия, Владимир Путин, Николас Мадуро
Путин заявил о схожих позициях России и Венесуэлы

Путин: Россия и Венесуэла придерживаются схожих позиций по многим вопросам

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Россия и Венесуэла придерживаются схожих позиций по многим вопросам международной повестки, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Россия и Венесуэла придерживаются схожих позиций по многим вопросам международной повестки дня. Сообща стремимся к формированию более справедливого миропорядка, продвигаем принципы суверенного равенства государств, взаимовыгодного сотрудничества без внешнего вмешательства во внутренние дела", - сказал российский лидер во время разговора с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро по видеосвязи.
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Цены на нефтьВенесуэлаРоссияВладимир ПутинНиколас Мадуро
 
 
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