https://ria.ru/20250314/putin-2005084271.html

Путин заявил о схожих позициях России и Венесуэлы

Путин заявил о схожих позициях России и Венесуэлы - РИА Новости, 14.03.2025

Путин заявил о схожих позициях России и Венесуэлы

Россия и Венесуэла придерживаются схожих позиций по многим вопросам международной повестки, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T18:24:00+03:00

2025-03-14T18:24:00+03:00

2025-03-14T18:25:00+03:00

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Россия и Венесуэла придерживаются схожих позиций по многим вопросам международной повестки, заявил президент РФ Владимир Путин. "Россия и Венесуэла придерживаются схожих позиций по многим вопросам международной повестки дня. Сообща стремимся к формированию более справедливого миропорядка, продвигаем принципы суверенного равенства государств, взаимовыгодного сотрудничества без внешнего вмешательства во внутренние дела", - сказал российский лидер во время разговора с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро по видеосвязи.

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Наталья Макарова

цены на нефть, венесуэла, россия, владимир путин, николас мадуро