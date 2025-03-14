https://ria.ru/20250314/putin-2005084271.html
Путин заявил о схожих позициях России и Венесуэлы
Путин заявил о схожих позициях России и Венесуэлы - РИА Новости, 14.03.2025
Путин заявил о схожих позициях России и Венесуэлы
Россия и Венесуэла придерживаются схожих позиций по многим вопросам международной повестки, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T18:24:00+03:00
2025-03-14T18:24:00+03:00
2025-03-14T18:25:00+03:00
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Россия и Венесуэла придерживаются схожих позиций по многим вопросам международной повестки, заявил президент РФ Владимир Путин. "Россия и Венесуэла придерживаются схожих позиций по многим вопросам международной повестки дня. Сообща стремимся к формированию более справедливого миропорядка, продвигаем принципы суверенного равенства государств, взаимовыгодного сотрудничества без внешнего вмешательства во внутренние дела", - сказал российский лидер во время разговора с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро по видеосвязи.
https://ria.ru/20241023/briks-1979631543.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, венесуэла, россия, владимир путин, николас мадуро
Цены на нефть, Венесуэла, Россия, Владимир Путин, Николас Мадуро
Путин заявил о схожих позициях России и Венесуэлы
Путин: Россия и Венесуэла придерживаются схожих позиций по многим вопросам