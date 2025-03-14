https://ria.ru/20250314/putin-2005082486.html

Россия и Венесуэла продвигают принципы суверенного равенства, заявил Путин

Россия и Венесуэла продвигают принципы суверенного равенства, заявил Путин - РИА Новости, 14.03.2025

Россия и Венесуэла продвигают принципы суверенного равенства, заявил Путин

Россия и Венесуэла сообща стремятся к формированию более справедливого миропорядка, продвигают принципы суверенного равенства стран, заявил президент РФ... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T18:22:00+03:00

2025-03-14T18:22:00+03:00

2025-03-14T18:22:00+03:00

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Россия и Венесуэла сообща стремятся к формированию более справедливого миропорядка, продвигают принципы суверенного равенства стран, заявил президент РФ Владимир Путин. Президент России в режиме видеоконференции провёл переговоры с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Консультации приурочены к 80-летию установления дипломатических отношений между Россией и Венесуэлой. "Сообща стремимся к формированию более справедливого миропорядка, продвигаем принципы суверенного равенства государств, взаимовыгодного сотрудничества без внешнего вмешательства во внутренние дела", - сказал Путин в ходе разговора с Мадуро.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

цены на нефть, россия, венесуэла, владимир путин, николас мадуро