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Россия и Венесуэла продвигают принципы суверенного равенства, заявил Путин - РИА Новости, 14.03.2025
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18:22 14.03.2025
https://ria.ru/20250314/putin-2005082486.html
Россия и Венесуэла продвигают принципы суверенного равенства, заявил Путин
Россия и Венесуэла продвигают принципы суверенного равенства, заявил Путин - РИА Новости, 14.03.2025
Россия и Венесуэла продвигают принципы суверенного равенства, заявил Путин
Россия и Венесуэла сообща стремятся к формированию более справедливого миропорядка, продвигают принципы суверенного равенства стран, заявил президент РФ... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T18:22:00+03:00
2025-03-14T18:22:00+03:00
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Россия и Венесуэла сообща стремятся к формированию более справедливого миропорядка, продвигают принципы суверенного равенства стран, заявил президент РФ Владимир Путин. Президент России в режиме видеоконференции провёл переговоры с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Консультации приурочены к 80-летию установления дипломатических отношений между Россией и Венесуэлой. "Сообща стремимся к формированию более справедливого миропорядка, продвигаем принципы суверенного равенства государств, взаимовыгодного сотрудничества без внешнего вмешательства во внутренние дела", - сказал Путин в ходе разговора с Мадуро.
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цены на нефть, россия, венесуэла, владимир путин, николас мадуро
Цены на нефть, Россия, Венесуэла, Владимир Путин, Николас Мадуро
Россия и Венесуэла продвигают принципы суверенного равенства, заявил Путин

Путин: РФ и Венесуэла сообща стремятся к формированию справедливого миропорядка

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Россия и Венесуэла сообща стремятся к формированию более справедливого миропорядка, продвигают принципы суверенного равенства стран, заявил президент РФ Владимир Путин.
Президент России в режиме видеоконференции провёл переговоры с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Консультации приурочены к 80-летию установления дипломатических отношений между Россией и Венесуэлой.
«
"Сообща стремимся к формированию более справедливого миропорядка, продвигаем принципы суверенного равенства государств, взаимовыгодного сотрудничества без внешнего вмешательства во внутренние дела", - сказал Путин в ходе разговора с Мадуро.
Путин: отношения России и Венесуэлы строятся на дружбе и доверии - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Отношения России с Венесуэлой строятся на дружбе и доверии, заявил Путин
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Цены на нефтьРоссияВенесуэлаВладимир ПутинНиколас Мадуро
 
 
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