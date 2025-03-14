https://ria.ru/20250314/putin-2005082486.html
Россия и Венесуэла продвигают принципы суверенного равенства, заявил Путин
Россия и Венесуэла продвигают принципы суверенного равенства, заявил Путин - РИА Новости, 14.03.2025
Россия и Венесуэла продвигают принципы суверенного равенства, заявил Путин
Россия и Венесуэла сообща стремятся к формированию более справедливого миропорядка, продвигают принципы суверенного равенства стран, заявил президент РФ... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T18:22:00+03:00
2025-03-14T18:22:00+03:00
2025-03-14T18:22:00+03:00
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Россия и Венесуэла сообща стремятся к формированию более справедливого миропорядка, продвигают принципы суверенного равенства стран, заявил президент РФ Владимир Путин. Президент России в режиме видеоконференции провёл переговоры с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Консультации приурочены к 80-летию установления дипломатических отношений между Россией и Венесуэлой. "Сообща стремимся к формированию более справедливого миропорядка, продвигаем принципы суверенного равенства государств, взаимовыгодного сотрудничества без внешнего вмешательства во внутренние дела", - сказал Путин в ходе разговора с Мадуро.
https://ria.ru/20250314/putin-2005067172.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, россия, венесуэла, владимир путин, николас мадуро
Цены на нефть, Россия, Венесуэла, Владимир Путин, Николас Мадуро
Россия и Венесуэла продвигают принципы суверенного равенства, заявил Путин
Путин: РФ и Венесуэла сообща стремятся к формированию справедливого миропорядка