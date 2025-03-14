https://ria.ru/20250314/putin-2005077683.html

Путин оценил перспективы укрепления партнерства России и Венесуэлы

Путин оценил перспективы укрепления партнерства России и Венесуэлы - РИА Новости, 14.03.2025

Путин оценил перспективы укрепления партнерства России и Венесуэлы

Дальнейшее укрепление партнерства России и Венесуэлы отвечает интересам развития обеих стран, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T18:12:00+03:00

2025-03-14T18:12:00+03:00

2025-03-14T19:00:00+03:00

россия

венесуэла

владимир путин

николас мадуро

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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Дальнейшее укрепление партнерства России и Венесуэлы отвечает интересам развития обеих стран, заявил президент России Владимир Путин. "Дальнейшее укрепление российско-венесуэльского стратегического партнерства во всех сферах несомненно отвечает интересам гармоничного развития обоих наших государств", - сказал Путин во время разговора с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро по видеосвязи.Он отметил, что отношения России и Венесуэлы традиционно строятся на основе дружбы, взаимного доверия и учёта интересов друг друга."Мы со своей стороны делаем и будем делать всё, что возможно, чтобы придать ещё более тесный и комплексный характер совместной работе в торгово-экономической, научно-технической, культурно-гуманитарной сферах", - пообещал Путин.

https://ria.ru/20241112/venesuela-1983208872.html

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венесуэла

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Наталья Макарова

россия, венесуэла, владимир путин, николас мадуро