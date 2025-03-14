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Путин оценил перспективы укрепления партнерства России и Венесуэлы - РИА Новости, 14.03.2025
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18:12 14.03.2025 (обновлено: 19:00 14.03.2025)
https://ria.ru/20250314/putin-2005077683.html
Путин оценил перспективы укрепления партнерства России и Венесуэлы
Путин оценил перспективы укрепления партнерства России и Венесуэлы - РИА Новости, 14.03.2025
Путин оценил перспективы укрепления партнерства России и Венесуэлы
Дальнейшее укрепление партнерства России и Венесуэлы отвечает интересам развития обеих стран, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T18:12:00+03:00
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россия
венесуэла
владимир путин
николас мадуро
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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Дальнейшее укрепление партнерства России и Венесуэлы отвечает интересам развития обеих стран, заявил президент России Владимир Путин. &quot;Дальнейшее укрепление российско-венесуэльского стратегического партнерства во всех сферах несомненно отвечает интересам гармоничного развития обоих наших государств&quot;, - сказал Путин во время разговора с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро по видеосвязи.Он отметил, что отношения России и Венесуэлы традиционно строятся на основе дружбы, взаимного доверия и учёта интересов друг друга."Мы со своей стороны делаем и будем делать всё, что возможно, чтобы придать ещё более тесный и комплексный характер совместной работе в торгово-экономической, научно-технической, культурно-гуманитарной сферах", - пообещал Путин.
https://ria.ru/20241112/venesuela-1983208872.html
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россия, венесуэла, владимир путин, николас мадуро
Россия, Венесуэла, Владимир Путин, Николас Мадуро
Путин оценил перспективы укрепления партнерства России и Венесуэлы

Путин: укрепление партнерства России и Венесуэлы отвечает интересам обеих стран

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Дальнейшее укрепление партнерства России и Венесуэлы отвечает интересам развития обеих стран, заявил президент России Владимир Путин.
«

"Дальнейшее укрепление российско-венесуэльского стратегического партнерства во всех сферах несомненно отвечает интересам гармоничного развития обоих наших государств", - сказал Путин во время разговора с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро по видеосвязи.

Он отметил, что отношения России и Венесуэлы традиционно строятся на основе дружбы, взаимного доверия и учёта интересов друг друга.
"Мы со своей стороны делаем и будем делать всё, что возможно, чтобы придать ещё более тесный и комплексный характер совместной работе в торгово-экономической, научно-технической, культурно-гуманитарной сферах", - пообещал Путин.
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