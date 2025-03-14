https://ria.ru/20250314/putin-2005073013.html
Путин назвал Мадуро своим дорогим другом
Путин назвал Мадуро своим дорогим другом - РИА Новости, 14.03.2025
Путин назвал Мадуро своим дорогим другом
Президент РФ Владимир Путин во время разговора по видеосвязи с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро назвал его своим дорогим другом. РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T18:02:00+03:00
2025-03-14T18:02:00+03:00
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время разговора по видеосвязи с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро назвал его своим дорогим другом. "Уважаемый господин президент, дорогой друг, я искренне рад возможности напрямую лично пообщаться с вами в формате видеосвязи", - обратился Путин к Мадуро. Президент РФ отметил, что их беседа приурочена к 80-летию дипломатических отношений между странами, и озвучил поздравления по этому поводу.
https://ria.ru/20250314/putin-2005069431.html
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россия, венесуэла, владимир путин, николас мадуро, в мире
Россия, Венесуэла, Владимир Путин, Николас Мадуро, В мире
Путин назвал Мадуро своим дорогим другом
Путин во время разговора с Мадуро назвал его дорогим другом