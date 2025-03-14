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Россия и Венесуэла согласовали договор о партнерстве, заявил Путин - РИА Новости, 14.03.2025
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17:55 14.03.2025 (обновлено: 18:35 14.03.2025)
https://ria.ru/20250314/putin-2005069431.html
Россия и Венесуэла согласовали договор о партнерстве, заявил Путин
Россия и Венесуэла согласовали договор о партнерстве, заявил Путин - РИА Новости, 14.03.2025
Россия и Венесуэла согласовали договор о партнерстве, заявил Путин
Договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве России и Венесуэлы согласовали, заявил Владимир Путин на переговорах по видеосвязи с лидером Венесуэлы... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T17:55:00+03:00
2025-03-14T18:35:00+03:00
россия
венесуэла
владимир путин
политика
николас мадуро
москва
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве России и Венесуэлы согласовали, заявил Владимир Путин на переговорах по видеосвязи с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро.&quot;С удовлетворением отмечу, что полностью согласован договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, которое создаст хороший, прочный фундамент для дальнейшего расширения многоплановых связей на долгосрочную перспективу. Его можно было бы подписать в ходе вашего визита в Россию в удобное для вас время&quot;, — отметил он. По словам российского лидера, отношения между странами строятся на дружбе, доверии и учете интересов друг друга. Как подчеркнул глава государства, Москва и Каракас придерживаются схожих позиций по многим вопросам международной повестки. "Дальнейшее укрепление российско-венесуэльского стратегического партнерства во всех сферах, несомненно, отвечает интересам гармоничного развития обоих наших государств", — добавил президент. Кроме того, Путин также пригласил Мадуро в Москву на торжества по случаю 80-летия Победы.
https://ria.ru/20250314/putin-2005067172.html
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россия, венесуэла, владимир путин, политика, николас мадуро, москва
Россия, Венесуэла, Владимир Путин, Политика, Николас Мадуро, Москва
Россия и Венесуэла согласовали договор о партнерстве, заявил Путин

Путин: Россия и Венесуэла согласовали договор о партнерстве и сотрудничестве

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве России и Венесуэлы согласовали, заявил Владимир Путин на переговорах по видеосвязи с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро.
«

"С удовлетворением отмечу, что полностью согласован договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, которое создаст хороший, прочный фундамент для дальнейшего расширения многоплановых связей на долгосрочную перспективу. Его можно было бы подписать в ходе вашего визита в Россию в удобное для вас время", — отметил он.

Путин: отношения России и Венесуэлы строятся на дружбе и доверии - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Отношения России с Венесуэлой строятся на дружбе и доверии, заявил Путин
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По словам российского лидера, отношения между странами строятся на дружбе, доверии и учете интересов друг друга. Как подчеркнул глава государства, Москва и Каракас придерживаются схожих позиций по многим вопросам международной повестки.
"Дальнейшее укрепление российско-венесуэльского стратегического партнерства во всех сферах, несомненно, отвечает интересам гармоничного развития обоих наших государств", — добавил президент.
Кроме того, Путин также пригласил Мадуро в Москву на торжества по случаю 80-летия Победы.
Встреча президента РФ Владимира Путина с президентом Венесуэлы Никалосом Мадуро. 4 октября 2017 - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
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