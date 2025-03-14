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Путин пригласил Мадуро в Москву на Парад Победы - РИА Новости, 14.03.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
17:52 14.03.2025 (обновлено: 18:45 14.03.2025)
https://ria.ru/20250314/putin-2005067281.html
Путин пригласил Мадуро в Москву на Парад Победы
Путин пригласил Мадуро в Москву на Парад Победы - РИА Новости, 14.03.2025
Путин пригласил Мадуро в Москву на Парад Победы
Президент России Владимир Путин пригласил лидера Венесуэлы Николаса Мадуро в Москву на торжества по случаю 80-летия Победы. РИА Новости, 14.03.2025
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2025-03-14T18:45:00+03:00
москва
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
венесуэла
владимир путин
николас мадуро
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пригласил лидера Венесуэлы Николаса Мадуро в Москву на торжества по случаю 80-летия Победы."Также был бы рад видеть вас в Москве на торжествах по случаю 9 Мая, по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне", - сказал Путин в ходе разговора с Мадуро.Он отметил, что в России помнят, что в тяжёлые годы борьбы с фашизмом Венесуэла встала на сторону антигитлеровской коалиции."Важную роль сыграли поставки венесуэльского топлива и смазочных материалов, которые через систему ленд-лиза направлялись в нашу страну, обеспечивая работу авиации и другой военной техники", - напомнил президент России.
https://ria.ru/20250314/pashinyan-2005045433.html
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москва, россия, венесуэла, владимир путин, николас мадуро, 80-летие победы в великой отечественной войне
Москва, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Венесуэла, Владимир Путин, Николас Мадуро, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Путин пригласил Мадуро в Москву на Парад Победы

Путин пригласил Мадуро в Москву на торжества по случаю 80-летия Победы

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Николас Мадуро
Владимир Путин и Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Владимир Путин и Николас Мадуро. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пригласил лидера Венесуэлы Николаса Мадуро в Москву на торжества по случаю 80-летия Победы.
"Также был бы рад видеть вас в Москве на торжествах по случаю 9 Мая, по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне", - сказал Путин в ходе разговора с Мадуро.
Он отметил, что в России помнят, что в тяжёлые годы борьбы с фашизмом Венесуэла встала на сторону антигитлеровской коалиции.
"Важную роль сыграли поставки венесуэльского топлива и смазочных материалов, которые через систему ленд-лиза направлялись в нашу страну, обеспечивая работу авиации и другой военной техники", - напомнил президент России.
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Вчера, 16:30
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеМоскваРоссияВенесуэлаВладимир ПутинНиколас Мадуро80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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