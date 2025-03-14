https://ria.ru/20250314/putin-2005067281.html

Путин пригласил Мадуро в Москву на Парад Победы

Путин пригласил Мадуро в Москву на Парад Победы - РИА Новости, 14.03.2025

Путин пригласил Мадуро в Москву на Парад Победы

Президент России Владимир Путин пригласил лидера Венесуэлы Николаса Мадуро в Москву на торжества по случаю 80-летия Победы. РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T17:52:00+03:00

2025-03-14T17:52:00+03:00

2025-03-14T18:45:00+03:00

москва

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

венесуэла

владимир путин

николас мадуро

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пригласил лидера Венесуэлы Николаса Мадуро в Москву на торжества по случаю 80-летия Победы."Также был бы рад видеть вас в Москве на торжествах по случаю 9 Мая, по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне", - сказал Путин в ходе разговора с Мадуро.Он отметил, что в России помнят, что в тяжёлые годы борьбы с фашизмом Венесуэла встала на сторону антигитлеровской коалиции."Важную роль сыграли поставки венесуэльского топлива и смазочных материалов, которые через систему ленд-лиза направлялись в нашу страну, обеспечивая работу авиации и другой военной техники", - напомнил президент России.

https://ria.ru/20250314/pashinyan-2005045433.html

москва

россия

венесуэла

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москва, россия, венесуэла, владимир путин, николас мадуро, 80-летие победы в великой отечественной войне