https://ria.ru/20250314/putin-2005067281.html
Путин пригласил Мадуро в Москву на Парад Победы
Путин пригласил Мадуро в Москву на Парад Победы - РИА Новости, 14.03.2025
Путин пригласил Мадуро в Москву на Парад Победы
Президент России Владимир Путин пригласил лидера Венесуэлы Николаса Мадуро в Москву на торжества по случаю 80-летия Победы. РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T17:52:00+03:00
2025-03-14T17:52:00+03:00
2025-03-14T18:45:00+03:00
москва
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
венесуэла
владимир путин
николас мадуро
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пригласил лидера Венесуэлы Николаса Мадуро в Москву на торжества по случаю 80-летия Победы."Также был бы рад видеть вас в Москве на торжествах по случаю 9 Мая, по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне", - сказал Путин в ходе разговора с Мадуро.Он отметил, что в России помнят, что в тяжёлые годы борьбы с фашизмом Венесуэла встала на сторону антигитлеровской коалиции."Важную роль сыграли поставки венесуэльского топлива и смазочных материалов, которые через систему ленд-лиза направлялись в нашу страну, обеспечивая работу авиации и другой военной техники", - напомнил президент России.
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москва, россия, венесуэла, владимир путин, николас мадуро, 80-летие победы в великой отечественной войне
Москва, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Венесуэла, Владимир Путин, Николас Мадуро, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Путин пригласил Мадуро в Москву на Парад Победы
Путин пригласил Мадуро в Москву на торжества по случаю 80-летия Победы