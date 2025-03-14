https://ria.ru/20250314/putin-2005067172.html
Отношения России с Венесуэлой строятся на дружбе и доверии, заявил Путин
Отношения России с Венесуэлой строятся на дружбе и доверии, заявил Путин - РИА Новости, 14.03.2025
Отношения России с Венесуэлой строятся на дружбе и доверии, заявил Путин
Отношения России и Венесуэлы строятся на дружбе, доверии и учете интересов друг друга, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T17:52:00+03:00
2025-03-14T17:52:00+03:00
2025-03-14T18:42:00+03:00
россия
венесуэла
владимир путин
николас мадуро
уго чавес (политик)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2005090144_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_29d867883a14e1a59530544604345883.jpg
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Отношения России и Венесуэлы строятся на дружбе, доверии и учете интересов друг друга, сообщил президент РФ Владимир Путин.Во время разговора с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в режиме ВКС Путин отметил, что сегодня Мадуро продолжает дело бывшего президента республики, команданте Уго Чавеса, отстаивая суверенитет своей страны и ее неизменный курс на плотное взаимодействие с Россией."...(Взаимодействие с РФ - ред.) традиционно строится на основе дружбы, взаимного доверия и учета интересов друг друга", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250314/diplomatiya-2004515269.html
россия
венесуэла
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2005090144_317:0:1757:1080_1920x0_80_0_0_6d6bb58e2854024b9c09eb4e1c34f135.jpg
Путин: отношения России и Венесуэлы строятся на дружбе и доверии
Отношения России и Венесуэлы строятся на дружбе, доверии и учете интересов друг друга, заявил Путин
2025-03-14T17:52
true
PT0M42S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, венесуэла, владимир путин, николас мадуро, уго чавес (политик)
Россия, Венесуэла, Владимир Путин, Николас Мадуро, Уго Чавес (политик)
Отношения России с Венесуэлой строятся на дружбе и доверии, заявил Путин
Путин: отношения РФ с Венесуэлой строятся на дружбе, доверии и учете интересов