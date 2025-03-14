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Отношения России с Венесуэлой строятся на дружбе и доверии, заявил Путин - РИА Новости, 14.03.2025
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17:52 14.03.2025 (обновлено: 18:42 14.03.2025)
https://ria.ru/20250314/putin-2005067172.html
Отношения России с Венесуэлой строятся на дружбе и доверии, заявил Путин
Отношения России с Венесуэлой строятся на дружбе и доверии, заявил Путин - РИА Новости, 14.03.2025
Отношения России с Венесуэлой строятся на дружбе и доверии, заявил Путин
Отношения России и Венесуэлы строятся на дружбе, доверии и учете интересов друг друга, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T17:52:00+03:00
2025-03-14T18:42:00+03:00
россия
венесуэла
владимир путин
николас мадуро
уго чавес (политик)
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Отношения России и Венесуэлы строятся на дружбе, доверии и учете интересов друг друга, сообщил президент РФ Владимир Путин.Во время разговора с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в режиме ВКС Путин отметил, что сегодня Мадуро продолжает дело бывшего президента республики, команданте Уго Чавеса, отстаивая суверенитет своей страны и ее неизменный курс на плотное взаимодействие с Россией."...(Взаимодействие с РФ - ред.) традиционно строится на основе дружбы, взаимного доверия и учета интересов друг друга", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250314/diplomatiya-2004515269.html
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4.7
96
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7 495 645-6601
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Путин: отношения России и Венесуэлы строятся на дружбе и доверии
Отношения России и Венесуэлы строятся на дружбе, доверии и учете интересов друг друга, заявил Путин
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россия, венесуэла, владимир путин, николас мадуро, уго чавес (политик)
Россия, Венесуэла, Владимир Путин, Николас Мадуро, Уго Чавес (политик)
Отношения России с Венесуэлой строятся на дружбе и доверии, заявил Путин

Путин: отношения РФ с Венесуэлой строятся на дружбе, доверии и учете интересов

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Отношения России и Венесуэлы строятся на дружбе, доверии и учете интересов друг друга, сообщил президент РФ Владимир Путин.
Во время разговора с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в режиме ВКС Путин отметил, что сегодня Мадуро продолжает дело бывшего президента республики, команданте Уго Чавеса, отстаивая суверенитет своей страны и ее неизменный курс на плотное взаимодействие с Россией.
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"...(Взаимодействие с РФ - ред.) традиционно строится на основе дружбы, взаимного доверия и учета интересов друг друга", - сказал Путин.
Встреча президента РФ Владимира Путина с президентом Венесуэлы Никалосом Мадуро. 4 октября 2017 - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Межгосударственные отношения России и Венесуэлы
Вчера, 00:17
 
РоссияВенесуэлаВладимир ПутинНиколас МадуроУго Чавес (политик)
 
 
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