https://ria.ru/20250314/putin-2005067172.html

Отношения России с Венесуэлой строятся на дружбе и доверии, заявил Путин

Отношения России с Венесуэлой строятся на дружбе и доверии, заявил Путин - РИА Новости, 14.03.2025

Отношения России с Венесуэлой строятся на дружбе и доверии, заявил Путин

Отношения России и Венесуэлы строятся на дружбе, доверии и учете интересов друг друга, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T17:52:00+03:00

2025-03-14T17:52:00+03:00

2025-03-14T18:42:00+03:00

россия

венесуэла

владимир путин

николас мадуро

уго чавес (политик)

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Отношения России и Венесуэлы строятся на дружбе, доверии и учете интересов друг друга, сообщил президент РФ Владимир Путин.Во время разговора с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в режиме ВКС Путин отметил, что сегодня Мадуро продолжает дело бывшего президента республики, команданте Уго Чавеса, отстаивая суверенитет своей страны и ее неизменный курс на плотное взаимодействие с Россией."...(Взаимодействие с РФ - ред.) традиционно строится на основе дружбы, взаимного доверия и учета интересов друг друга", - сказал Путин.

https://ria.ru/20250314/diplomatiya-2004515269.html

россия

венесуэла

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин: отношения России и Венесуэлы строятся на дружбе и доверии Отношения России и Венесуэлы строятся на дружбе, доверии и учете интересов друг друга, заявил Путин 2025-03-14T17:52 true PT0M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, венесуэла, владимир путин, николас мадуро, уго чавес (политик)