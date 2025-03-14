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"Все его ходы". В США сделали неожиданное заявление о Путине
"Все его ходы". В США сделали неожиданное заявление о Путине - РИА Новости, 14.03.2025
"Все его ходы". В США сделали неожиданное заявление о Путине
Владимир Путин не ведет себя импульсивно, поскольку все его действия обдуманы, заявил бывший советник Пентагона, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T17:07:00+03:00
2025-03-14T17:07:00+03:00
2025-03-14T17:15:00+03:00
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Владимир Путин не ведет себя импульсивно, поскольку все его действия обдуманы, заявил бывший советник Пентагона, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в социальной сети X."Путин не ведет себя импульсивно, поскольку все его ходы обдуманы", — написал он.По мнению эксперта, российский лидер может пойти на какой угодно шаг в конфликте на Украине."На любых переговорах нужно это учитывать", — подчеркнул Макгрегор.Накануне Путин заявил на пресс-конференции после переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко, что в целом поддерживает выдвинутую США идею прекращения огня на Украине, но есть нюансы, которые важно предусмотреть. В частности, речь идет о том, как будет организовано гипотетическое перемирие.По словам помощника президента Юрия Ушакова, Москве нужно долгосрочное урегулирование украинского конфликта, а не передышка.Президент США Дональд Трамп назвал слова Путина многообещающими. Он добавил, что с удовольствием встретится с российским лидером.
https://ria.ru/20250314/prognoz-2005031880.html
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в мире, украина, сша, россия, дмитрий песков, владимир путин, стив уиткофф, министерство обороны сша
В мире, Украина, США, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Стив Уиткофф, Министерство обороны США
"Все его ходы". В США сделали неожиданное заявление о Путине
Макгрегор: Путин не ведет себя импульсивно, поскольку все ходы обдуманы