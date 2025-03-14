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Трамп сообщил, что попросил Путина пощадить полностью окруженные силы ВСУ - РИА Новости, 14.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:38 14.03.2025 (обновлено: 18:48 14.03.2025)
https://ria.ru/20250314/putin-2005048480.html
Трамп сообщил, что попросил Путина пощадить полностью окруженные силы ВСУ
Трамп сообщил, что попросил Путина пощадить полностью окруженные силы ВСУ - РИА Новости, 14.03.2025
Трамп сообщил, что попросил Путина пощадить полностью окруженные силы ВСУ
Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social о плодотворных переговорах с российским лидером Владимиром Путиным и попросил его пощадить окруженные... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T16:38:00+03:00
2025-03-14T18:48:00+03:00
в мире
специальная военная операция на украине
курская область
россия
владимир путин
дональд трамп
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social о плодотворных переговорах с российским лидером Владимиром Путиным и попросил его пощадить окруженные украинские войска. "У нас были очень хорошие и продуктивные переговоры с президентом России Владимиром Путиным вчера. Есть очень хороший шанс того, что эта ужасная, кровавая война наконец придет к концу", — написал он.Трамп отметил, что сейчас тысячи украинских военных полностью окружены российской армией и находятся "в очень плохом и уязвимом положении". "Я настоятельно просил президента Путина пощадить их", — подчеркнул президент США.Как в среду доложил Путину начальник Генштаба Валерий Герасимов, украинская группировка в Курской области изолирована, сейчас идет ее планомерное уничтожение. Потери ВСУ здесь превысили 67 тысяч человек, планы Киева в Курской области провалились. На отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.Российский лидер подчеркнул, что те, кто противодействует российским войскам в Курской области, являются террористами.При этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский оправдал бегство своих войск, назвав его "маневрами", которые совершаются "в случае необходимости".Президент России поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника и полностью освободить Курскую область.
https://ria.ru/20250313/putin-2004694689.html
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в мире, курская область, россия, владимир путин, дональд трамп, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
В мире, Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ

Трамп сообщил, что попросил Путина пощадить полностью окруженные силы ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в Суджанском районе
Российские военнослужащие в Суджанском районе - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие в Суджанском районе. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social о плодотворных переговорах с российским лидером Владимиром Путиным и попросил его пощадить окруженные украинские войска.
"У нас были очень хорошие и продуктивные переговоры с президентом России Владимиром Путиным вчера. Есть очень хороший шанс того, что эта ужасная, кровавая война наконец придет к концу", — написал он.

Позже пресс-секретарь Белого дома уточнила, что речь идет о переговорах, которые провел накануне в Москве спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

Трамп отметил, что сейчас тысячи украинских военных полностью окружены российской армией и находятся "в очень плохом и уязвимом положении".
«
"Я настоятельно просил президента Путина пощадить их", — подчеркнул президент США.

Накануне Путин заявил, что в целом поддерживает выдвинутую США идею прекращения огня на Украине, но есть нюансы, которые важно предусмотреть. В частности, он поднял вопрос об украинских подразделениях в Курской области: будут ли они выходить без боя, должна ли Россия выпустить их после того, как они совершили массу преступлений против мирных граждан, даст ли украинское руководство им команду сложить оружие. Непонятно, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и какова будет их цена, добавил президент России.

Как в среду доложил Путину начальник Генштаба Валерий Герасимов, украинская группировка в Курской области изолирована, сейчас идет ее планомерное уничтожение. Потери ВСУ здесь превысили 67 тысяч человек, планы Киева в Курской области провалились. На отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.
Российский лидер подчеркнул, что те, кто противодействует российским войскам в Курской области, являются террористами.
При этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский оправдал бегство своих войск, назвав его "маневрами", которые совершаются "в случае необходимости".
Президент России поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника и полностью освободить Курскую область.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Все решено: Путин в Курской области ответил на главный вопрос
13 марта, 10:44
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКурская областьРоссияВладимир ПутинДональд ТрампВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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