https://ria.ru/20250314/putin-2005048480.html

Трамп сообщил, что попросил Путина пощадить полностью окруженные силы ВСУ

Трамп сообщил, что попросил Путина пощадить полностью окруженные силы ВСУ - РИА Новости, 14.03.2025

Трамп сообщил, что попросил Путина пощадить полностью окруженные силы ВСУ

Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social о плодотворных переговорах с российским лидером Владимиром Путиным и попросил его пощадить окруженные... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T16:38:00+03:00

2025-03-14T16:38:00+03:00

2025-03-14T18:48:00+03:00

в мире

специальная военная операция на украине

курская область

россия

владимир путин

дональд трамп

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social о плодотворных переговорах с российским лидером Владимиром Путиным и попросил его пощадить окруженные украинские войска. "У нас были очень хорошие и продуктивные переговоры с президентом России Владимиром Путиным вчера. Есть очень хороший шанс того, что эта ужасная, кровавая война наконец придет к концу", — написал он.Трамп отметил, что сейчас тысячи украинских военных полностью окружены российской армией и находятся "в очень плохом и уязвимом положении". "Я настоятельно просил президента Путина пощадить их", — подчеркнул президент США.Как в среду доложил Путину начальник Генштаба Валерий Герасимов, украинская группировка в Курской области изолирована, сейчас идет ее планомерное уничтожение. Потери ВСУ здесь превысили 67 тысяч человек, планы Киева в Курской области провалились. На отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.Российский лидер подчеркнул, что те, кто противодействует российским войскам в Курской области, являются террористами.При этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский оправдал бегство своих войск, назвав его "маневрами", которые совершаются "в случае необходимости".Президент России поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника и полностью освободить Курскую область.

https://ria.ru/20250313/putin-2004694689.html

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в мире, курская область, россия, владимир путин, дональд трамп, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф