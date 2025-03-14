Трамп сообщил, что попросил Путина пощадить полностью окруженные силы ВСУ
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в Суджанском районе
Российские военнослужащие в Суджанском районе. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social о плодотворных переговорах с российским лидером Владимиром Путиным и попросил его пощадить окруженные украинские войска.
"У нас были очень хорошие и продуктивные переговоры с президентом России Владимиром Путиным вчера. Есть очень хороший шанс того, что эта ужасная, кровавая война наконец придет к концу", — написал он.
Позже пресс-секретарь Белого дома уточнила, что речь идет о переговорах, которые провел накануне в Москве спецпосланник президента США Стив Уиткофф.
Трамп отметил, что сейчас тысячи украинских военных полностью окружены российской армией и находятся "в очень плохом и уязвимом положении".
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"Я настоятельно просил президента Путина пощадить их", — подчеркнул президент США.
Накануне Путин заявил, что в целом поддерживает выдвинутую США идею прекращения огня на Украине, но есть нюансы, которые важно предусмотреть. В частности, он поднял вопрос об украинских подразделениях в Курской области: будут ли они выходить без боя, должна ли Россия выпустить их после того, как они совершили массу преступлений против мирных граждан, даст ли украинское руководство им команду сложить оружие. Непонятно, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и какова будет их цена, добавил президент России.
Как в среду доложил Путину начальник Генштаба Валерий Герасимов, украинская группировка в Курской области изолирована, сейчас идет ее планомерное уничтожение. Потери ВСУ здесь превысили 67 тысяч человек, планы Киева в Курской области провалились. На отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.
Российский лидер подчеркнул, что те, кто противодействует российским войскам в Курской области, являются террористами.
При этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский оправдал бегство своих войск, назвав его "маневрами", которые совершаются "в случае необходимости".
Президент России поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника и полностью освободить Курскую область.