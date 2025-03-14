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Армения и Азербайджан всегда могут рассчитывать на Россию, заявил Путин - РИА Новости, 14.03.2025
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16:33 14.03.2025 (обновлено: 16:39 14.03.2025)
https://ria.ru/20250314/putin-2005046364.html
Армения и Азербайджан всегда могут рассчитывать на Россию, заявил Путин
Армения и Азербайджан всегда могут рассчитывать на Россию, заявил Путин - РИА Новости, 14.03.2025
Армения и Азербайджан всегда могут рассчитывать на Россию, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин в разговоре с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном подчеркнул, что Россия всегда выступала и выступает за... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T16:33:00+03:00
2025-03-14T16:39:00+03:00
армения
азербайджан
россия
владимир путин
никол пашинян
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в разговоре с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном подчеркнул, что Россия всегда выступала и выступает за нормализацию армяно-азербайджанских отношений, сообщила пресс-служба Кремля."Владимир Путин подчеркнул в этой связи, что Россия всегда выступала и выступает за нормализацию армяно-азербайджанских отношений в интересах обеспечения безопасности, стабильности и устойчивого социально-экономического развития в закавказском регионе. Как Армения, так и Азербайджан всегда могут рассчитывать на любое возможное содействие российской стороны в достижении этих целей", - говорится в сообщении.
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армения, азербайджан, россия, владимир путин, никол пашинян
Армения, Азербайджан, Россия, Владимир Путин, Никол Пашинян
Армения и Азербайджан всегда могут рассчитывать на Россию, заявил Путин

Путин заявил, что РФ выступает за нормализацию армяно-азербайджанских отношений

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин говорит по телефону
Президент России Владимир Путин говорит по телефону - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в разговоре с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном подчеркнул, что Россия всегда выступала и выступает за нормализацию армяно-азербайджанских отношений, сообщила пресс-служба Кремля.
«
"Владимир Путин подчеркнул в этой связи, что Россия всегда выступала и выступает за нормализацию армяно-азербайджанских отношений в интересах обеспечения безопасности, стабильности и устойчивого социально-экономического развития в закавказском регионе. Как Армения, так и Азербайджан всегда могут рассчитывать на любое возможное содействие российской стороны в достижении этих целей", - говорится в сообщении.
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АрменияАзербайджанРоссияВладимир ПутинНикол Пашинян
 
 
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