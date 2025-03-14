https://ria.ru/20250314/putin-2005046364.html

Армения и Азербайджан всегда могут рассчитывать на Россию, заявил Путин

Армения и Азербайджан всегда могут рассчитывать на Россию, заявил Путин - РИА Новости, 14.03.2025

Армения и Азербайджан всегда могут рассчитывать на Россию, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин в разговоре с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном подчеркнул, что Россия всегда выступала и выступает за... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T16:33:00+03:00

2025-03-14T16:33:00+03:00

2025-03-14T16:39:00+03:00

армения

азербайджан

россия

владимир путин

никол пашинян

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в разговоре с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном подчеркнул, что Россия всегда выступала и выступает за нормализацию армяно-азербайджанских отношений, сообщила пресс-служба Кремля."Владимир Путин подчеркнул в этой связи, что Россия всегда выступала и выступает за нормализацию армяно-азербайджанских отношений в интересах обеспечения безопасности, стабильности и устойчивого социально-экономического развития в закавказском регионе. Как Армения, так и Азербайджан всегда могут рассчитывать на любое возможное содействие российской стороны в достижении этих целей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250314/pashinyan--2005033315.html

армения

азербайджан

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

армения, азербайджан, россия, владимир путин, никол пашинян