https://ria.ru/20250314/putin-2004986388.html
Путин и Мадуро обсудят по телефону двусторонние отношения
Путин и Мадуро обсудят по телефону двусторонние отношения - РИА Новости, 14.03.2025
Путин и Мадуро обсудят по телефону двусторонние отношения
Президент России Владимир Путин и глава Венесуэлы Николас Мадуро обсудят по телефону комплекс двусторонних отношений, сообщил журналистам пресс-секретарь главы... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T12:59:00+03:00
2025-03-14T12:59:00+03:00
2025-03-14T12:59:00+03:00
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николас мадуро
дмитрий песков
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и глава Венесуэлы Николас Мадуро обсудят по телефону комплекс двусторонних отношений, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он рассказал, что Путин и Мадуро в пятницу проведут разговор в формате ВКС в честь 80-летия дипломатических отношений Москвы и Каракаса. "Очень широкий комплекс двусторонних отношений (между Россией и Венесуэлой - ред.), который помимо церемониальных каких-то вещей, мемориальных, тоже сегодня будет затрагиваться", - сказал Песков.
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россия, венесуэла, москва, владимир путин, николас мадуро, дмитрий песков, воздушно-космические силы россии
Россия, Венесуэла, Москва, Владимир Путин, Николас Мадуро, Дмитрий Песков, Воздушно-космические силы России
Путин и Мадуро обсудят по телефону двусторонние отношения
Песков: Путин и Мадуро обсудят по телефону комплекс двусторонних отношений