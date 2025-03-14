https://ria.ru/20250314/putin-2004986388.html

Путин и Мадуро обсудят по телефону двусторонние отношения

Путин и Мадуро обсудят по телефону двусторонние отношения - РИА Новости, 14.03.2025

Путин и Мадуро обсудят по телефону двусторонние отношения

Президент России Владимир Путин и глава Венесуэлы Николас Мадуро обсудят по телефону комплекс двусторонних отношений, сообщил журналистам пресс-секретарь главы... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T12:59:00+03:00

2025-03-14T12:59:00+03:00

2025-03-14T12:59:00+03:00

россия

венесуэла

москва

владимир путин

николас мадуро

дмитрий песков

воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и глава Венесуэлы Николас Мадуро обсудят по телефону комплекс двусторонних отношений, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он рассказал, что Путин и Мадуро в пятницу проведут разговор в формате ВКС в честь 80-летия дипломатических отношений Москвы и Каракаса. "Очень широкий комплекс двусторонних отношений (между Россией и Венесуэлой - ред.), который помимо церемониальных каких-то вещей, мемориальных, тоже сегодня будет затрагиваться", - сказал Песков.

https://ria.ru/20241108/maduro-1982570060.html

россия

венесуэла

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россия, венесуэла, москва, владимир путин, николас мадуро, дмитрий песков, воздушно-космические силы россии