Рейтинг@Mail.ru
Путин и Мадуро обсудят по телефону двусторонние отношения - РИА Новости, 14.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:59 14.03.2025
https://ria.ru/20250314/putin-2004986388.html
Путин и Мадуро обсудят по телефону двусторонние отношения
Путин и Мадуро обсудят по телефону двусторонние отношения - РИА Новости, 14.03.2025
Путин и Мадуро обсудят по телефону двусторонние отношения
Президент России Владимир Путин и глава Венесуэлы Николас Мадуро обсудят по телефону комплекс двусторонних отношений, сообщил журналистам пресс-секретарь главы... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T12:59:00+03:00
2025-03-14T12:59:00+03:00
россия
венесуэла
москва
владимир путин
николас мадуро
дмитрий песков
воздушно-космические силы россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994883895_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f5e981ed81ed116ce7690dc97ca1a5c5.jpg
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и глава Венесуэлы Николас Мадуро обсудят по телефону комплекс двусторонних отношений, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он рассказал, что Путин и Мадуро в пятницу проведут разговор в формате ВКС в честь 80-летия дипломатических отношений Москвы и Каракаса. "Очень широкий комплекс двусторонних отношений (между Россией и Венесуэлой - ред.), который помимо церемониальных каких-то вещей, мемориальных, тоже сегодня будет затрагиваться", - сказал Песков.
https://ria.ru/20241108/maduro-1982570060.html
россия
венесуэла
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994883895_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fcd6d6fa0575f4eda5b68f77843cd1f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, венесуэла, москва, владимир путин, николас мадуро, дмитрий песков, воздушно-космические силы россии
Россия, Венесуэла, Москва, Владимир Путин, Николас Мадуро, Дмитрий Песков, Воздушно-космические силы России
Путин и Мадуро обсудят по телефону двусторонние отношения

Песков: Путин и Мадуро обсудят по телефону комплекс двусторонних отношений

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и глава Венесуэлы Николас Мадуро обсудят по телефону комплекс двусторонних отношений, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он рассказал, что Путин и Мадуро в пятницу проведут разговор в формате ВКС в честь 80-летия дипломатических отношений Москвы и Каракаса.
"Очень широкий комплекс двусторонних отношений (между Россией и Венесуэлой - ред.), который помимо церемониальных каких-то вещей, мемориальных, тоже сегодня будет затрагиваться", - сказал Песков.
Президент России Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
Мадуро сравнил Путина с Роналду, назвав его звездой политики
8 ноября 2024, 04:34
 
РоссияВенесуэлаМоскваВладимир ПутинНиколас МадуроДмитрий ПесковВоздушно-космические силы России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала