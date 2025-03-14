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Путин в пятницу проведет разговор с главой Венесуэлы Мадуро
Путин в пятницу проведет разговор с главой Венесуэлы Мадуро - РИА Новости, 14.03.2025
Путин в пятницу проведет разговор с главой Венесуэлы Мадуро
Президент России Владимир Путин в пятницу проведет разговор с главой Венесуэлы Николасом Мадуро в честь 80-летия дипломатических отношений Москвы и Каракаса. РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T12:49:00+03:00
2025-03-14T12:49:00+03:00
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет разговор с главой Венесуэлы Николасом Мадуро в честь 80-летия дипломатических отношений Москвы и Каракаса. "Сегодня будет приуроченный к 80-летию установления дипотношений между Москвой и Венесуэлой, будет разговор Путина и Мадуро в формате видеоконференции. (Венесуэла - ред.) - очень важный наш латиноамериканский партнер. 80 лет дипотношений - тоже важная веха в нашей истории. 14 марта 1945 года это произошло", - сказал Песков.
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Венесуэла, Москва, Россия, Владимир Путин, Николас Мадуро, В мире
Путин в пятницу проведет разговор с главой Венесуэлы Мадуро
Песков: Путин в пятницу проведет разговор с главой Венесуэлы Мадуро