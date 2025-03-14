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Путин в пятницу проведет разговор с главой Венесуэлы Мадуро

Путин в пятницу проведет разговор с главой Венесуэлы Мадуро - РИА Новости, 14.03.2025

Путин в пятницу проведет разговор с главой Венесуэлы Мадуро

Президент России Владимир Путин в пятницу проведет разговор с главой Венесуэлы Николасом Мадуро в честь 80-летия дипломатических отношений Москвы и Каракаса. РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T12:49:00+03:00

2025-03-14T12:49:00+03:00

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет разговор с главой Венесуэлы Николасом Мадуро в честь 80-летия дипломатических отношений Москвы и Каракаса. "Сегодня будет приуроченный к 80-летию установления дипотношений между Москвой и Венесуэлой, будет разговор Путина и Мадуро в формате видеоконференции. (Венесуэла - ред.) - очень важный наш латиноамериканский партнер. 80 лет дипотношений - тоже важная веха в нашей истории. 14 марта 1945 года это произошло", - сказал Песков.

https://ria.ru/20250213/maduro-1998990965.html

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