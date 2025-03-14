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Путин в пятницу проведет разговор с главой Венесуэлы Мадуро - РИА Новости, 14.03.2025
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12:49 14.03.2025 (обновлено: 13:02 14.03.2025)
https://ria.ru/20250314/putin-2004983909.html
Путин в пятницу проведет разговор с главой Венесуэлы Мадуро
Путин в пятницу проведет разговор с главой Венесуэлы Мадуро - РИА Новости, 14.03.2025
Путин в пятницу проведет разговор с главой Венесуэлы Мадуро
Президент России Владимир Путин в пятницу проведет разговор с главой Венесуэлы Николасом Мадуро в честь 80-летия дипломатических отношений Москвы и Каракаса. РИА Новости, 14.03.2025
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет разговор с главой Венесуэлы Николасом Мадуро в честь 80-летия дипломатических отношений Москвы и Каракаса. "Сегодня будет приуроченный к 80-летию установления дипотношений между Москвой и Венесуэлой, будет разговор Путина и Мадуро в формате видеоконференции. (Венесуэла - ред.) - очень важный наш латиноамериканский партнер. 80 лет дипотношений - тоже важная веха в нашей истории. 14 марта 1945 года это произошло", - сказал Песков.
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венесуэла, москва, россия, владимир путин, николас мадуро, в мире
Венесуэла, Москва, Россия, Владимир Путин, Николас Мадуро, В мире
Путин в пятницу проведет разговор с главой Венесуэлы Мадуро

Песков: Путин в пятницу проведет разговор с главой Венесуэлы Мадуро

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент России Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент России Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро . Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет разговор с главой Венесуэлы Николасом Мадуро в честь 80-летия дипломатических отношений Москвы и Каракаса.
"Сегодня будет приуроченный к 80-летию установления дипотношений между Москвой и Венесуэлой, будет разговор Путина и Мадуро в формате видеоконференции. (Венесуэла - ред.) - очень важный наш латиноамериканский партнер. 80 лет дипотношений - тоже важная веха в нашей истории. 14 марта 1945 года это произошло", - сказал Песков.
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