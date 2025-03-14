https://ria.ru/20250314/putin-2004982277.html

Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза

Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза - РИА Новости, 14.03.2025

Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза

Президент России Владимир Путин в пятницу проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T12:45:00+03:00

2025-03-14T12:45:00+03:00

2025-03-14T12:48:00+03:00

политика

россия

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Мы ожидаем, что он (Путин - ред.) проведет совещание с постоянными членами Совбеза в режиме видеоконференции", - сказал Песков.

https://ria.ru/20250307/sovbez-2003614121.html

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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков