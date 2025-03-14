https://ria.ru/20250314/putin-2004982277.html
Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза
Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза - РИА Новости, 14.03.2025
Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза
Президент России Владимир Путин в пятницу проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T12:45:00+03:00
2025-03-14T12:45:00+03:00
2025-03-14T12:48:00+03:00
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Мы ожидаем, что он (Путин - ред.) проведет совещание с постоянными членами Совбеза в режиме видеоконференции", - сказал Песков.
https://ria.ru/20250307/sovbez-2003614121.html
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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза
Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза в режиме видеоконференции