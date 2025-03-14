https://ria.ru/20250314/putin-2004979945.html

Путин принял Уиткоффа в четверг вечером

Путин принял Уиткоффа в четверг вечером - РИА Новости, 14.03.2025

Путин принял Уиткоффа в четверг вечером

Президент России Владимир Путин поздно вечером в четверг принял спецпосланника лидера США Дональда Трампа Стива Уиткоффа, сообщил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T12:43:00+03:00

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политика

россия

сша

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стив уиткофф

дмитрий песков

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздно вечером в четверг принял спецпосланника лидера США Дональда Трампа Стива Уиткоффа, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Он (Уиткофф - ред.) вчера был здесь. Вчера поздно вечером он был принят президентом Путиным", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250314/peskov-2004978803.html

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политика, россия, сша, владимир путин, стив уиткофф, дмитрий песков