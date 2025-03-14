https://ria.ru/20250314/putin-2004979945.html
Путин принял Уиткоффа в четверг вечером
Путин принял Уиткоффа в четверг вечером - РИА Новости, 14.03.2025
Путин принял Уиткоффа в четверг вечером
Президент России Владимир Путин поздно вечером в четверг принял спецпосланника лидера США Дональда Трампа Стива Уиткоффа, сообщил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T12:43:00+03:00
2025-03-14T12:43:00+03:00
2025-03-14T12:44:00+03:00
политика
россия
сша
владимир путин
стив уиткофф
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004679557_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_02192c4df1b5b87e558d0ed5072e2f22.jpg
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздно вечером в четверг принял спецпосланника лидера США Дональда Трампа Стива Уиткоффа, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Он (Уиткофф - ред.) вчера был здесь. Вчера поздно вечером он был принят президентом Путиным", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250314/peskov-2004978803.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004679557_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2c758efc0129529bcd46575e8cf7e282.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, сша, владимир путин, стив уиткофф, дмитрий песков
Политика, Россия, США, Владимир Путин, Стив Уиткофф, Дмитрий Песков
Путин принял Уиткоффа в четверг вечером
Песков: Путин принял Уиткоффа в четверг вечером