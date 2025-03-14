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Путин принял Уиткоффа в четверг вечером - РИА Новости, 14.03.2025
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12:43 14.03.2025 (обновлено: 12:44 14.03.2025)
https://ria.ru/20250314/putin-2004979945.html
Путин принял Уиткоффа в четверг вечером
Путин принял Уиткоффа в четверг вечером - РИА Новости, 14.03.2025
Путин принял Уиткоффа в четверг вечером
Президент России Владимир Путин поздно вечером в четверг принял спецпосланника лидера США Дональда Трампа Стива Уиткоффа, сообщил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 14.03.2025
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политика
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владимир путин
стив уиткофф
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздно вечером в четверг принял спецпосланника лидера США Дональда Трампа Стива Уиткоффа, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Он (Уиткофф - ред.) вчера был здесь. Вчера поздно вечером он был принят президентом Путиным", - сказал Песков журналистам.
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политика, россия, сша, владимир путин, стив уиткофф, дмитрий песков
Политика, Россия, США, Владимир Путин, Стив Уиткофф, Дмитрий Песков
Путин принял Уиткоффа в четверг вечером

Песков: Путин принял Уиткоффа в четверг вечером

© AP Photo / Evelyn HocksteinСтив Уиткофф
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© AP Photo / Evelyn Hockstein
Стив Уиткофф. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздно вечером в четверг принял спецпосланника лидера США Дональда Трампа Стива Уиткоффа, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Он (Уиткофф - ред.) вчера был здесь. Вчера поздно вечером он был принят президентом Путиным", - сказал Песков журналистам.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Песков анонсировал международный телефонный разговор Путина
Вчера, 12:41
 
ПолитикаРоссияСШАВладимир ПутинСтив УиткоффДмитрий Песков
 
 
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