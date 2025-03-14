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Путин на оперативном заседании с постоянными членами Совбеза. Трансляция
Путин на оперативном заседании с постоянными членами Совбеза. Трансляция - РИА Новости, 14.03.2025
Путин на оперативном заседании с постоянными членами Совбеза. Трансляция
Президент России Владимир Путин принимает участие в оперативном заседании с постоянными членами Совбеза. РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T19:37:00+03:00
2025-03-14T19:37:00+03:00
2025-03-14T19:37:00+03:00
россия
владимир путин
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Президент России Владимир Путин принимает участие в оперативном заседании с постоянными членами Совбеза.
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Путин на оперативном заседании с постоянными членами Совбеза
Путин на оперативном заседании с постоянными членами Совбеза
2025-03-14T19:37
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РИА Новости
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5
4.7
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россия, владимир путин, видео
Россия, Владимир Путин
Путин на оперативном заседании с постоянными членами Совбеза. Трансляция
Президент России Владимир Путин принимает участие в оперативном заседании с постоянными членами Совбеза.
2025-03-14T19:37
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PT3M01S
Путин на оперативном заседании с постоянными членами Совбеза. Трансляция
Читать ria.ru в
Президент России Владимир Путин принимает участие в оперативном заседании с постоянными членами Совбеза.