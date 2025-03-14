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Путин провел телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии - РИА Новости, 14.03.2025
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00:37 14.03.2025 (обновлено: 05:15 14.03.2025)
https://ria.ru/20250314/putin-2004890849.html
Путин провел телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии
Путин провел телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии - РИА Новости, 14.03.2025
Путин провел телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии
Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с наследным принцем, председателем совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T00:37:00+03:00
2025-03-14T05:15:00+03:00
саудовская аравия
владимир путин
россия
сша
опек
мухаммед бен сальман
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с наследным принцем, председателем совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, обсудив договоренности в рамках ОПЕК+ и переговоры по Украине, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с наследным принцем, председателем совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом", — говорится в сообщении.В ходе разговора стороны обсудили "актуальные вопросы российско-саудовского взаимодействия в рамках ОПЕК+". Путин и бен Сальман отметили важность данного формата для обеспечения стабильности нефтяного рынка и подчеркнули приверженность обязательствам, взятым на себя в рамках ОПЕК+.Президент России также поздравил руководство и народ Саудовской Аравии со священным для мусульман месяцем Рамадан, передав добрые пожелания королю Сальману бен Абдель-Азизу Аль Сауду.Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, в свою очередь, отметил важность украинского урегулирования, выразив готовность способствовать нормализации отношений России и США. Путин в ответ высоко оценил посреднические усилия Эр-Рияда.Восемнадцатого февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры высокого уровня. Со стороны Москвы в обсуждении принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.По итогам встречи стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине.Во вторник саудовской в Джидде прошли переговоры делегаций Украины и США, по итогам которых американская администрация призвала к немедленному установлению режима прекращения огня. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение Вашингтона о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Президент США Дональд Трамп заявил, что Киев готов на полное прекращение огня, теперь Вашингтон ждет реакции Москвы.Президент Владимир Путин в январе подчеркивал, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. По его словам, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением армии. Москва также неоднократно указывала, что Украина на систематической основе нарушала договоренности.
https://ria.ru/20250314/uslovie-2004891989.html
https://ria.ru/20250313/putin--2004839693.html
https://ria.ru/20250313/ushakov-2004768863.html
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саудовская аравия, владимир путин, россия, сша, опек, мухаммед бен сальман
Саудовская Аравия, Владимир Путин, Россия, США, ОПЕК, Мухаммед бен Сальман
Путин провел телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии

Путин провел телефонные переговоры с наследным принцем Муххамедом бен Сальманом

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин во время телефонного разговора
Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с наследным принцем, председателем совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, обсудив договоренности в рамках ОПЕК+ и переговоры по Украине, сообщает пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с наследным принцем, председателем совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом", — говорится в сообщении.
Встреча американской и украинской делегаций в Джидде, Саудовская Аравия - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
СМИ: Украина отвергла условие Трампа
01:02
В ходе разговора стороны обсудили "актуальные вопросы российско-саудовского взаимодействия в рамках ОПЕК+". Путин и бен Сальман отметили важность данного формата для обеспечения стабильности нефтяного рынка и подчеркнули приверженность обязательствам, взятым на себя в рамках ОПЕК+.
Президент России также поздравил руководство и народ Саудовской Аравии со священным для мусульман месяцем Рамадан, передав добрые пожелания королю Сальману бен Абдель-Азизу Аль Сауду.
Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, в свою очередь, отметил важность украинского урегулирования, выразив готовность способствовать нормализации отношений России и США. Путин в ответ высоко оценил посреднические усилия Эр-Рияда.
Восемнадцатого февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры высокого уровня. Со стороны Москвы в обсуждении принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
Полный ответ Путина на вопрос об отношении Москвы к возможному перемирию - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
"Мы за, но есть нюансы". Путин обозначил вопросы о перемирии с Украиной
Вчера, 18:50
По итогам встречи стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине.
Во вторник саудовской в Джидде прошли переговоры делегаций Украины и США, по итогам которых американская администрация призвала к немедленному установлению режима прекращения огня. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение Вашингтона о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Президент США Дональд Трамп заявил, что Киев готов на полное прекращение огня, теперь Вашингтон ждет реакции Москвы.
Президент Владимир Путин в январе подчеркивал, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. По его словам, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением армии. Москва также неоднократно указывала, что Украина на систематической основе нарушала договоренности.
Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Ушаков назвал предложение о перемирии уловкой
Вчера, 15:34
 
Саудовская АравияВладимир ПутинРоссияСШАОПЕКМухаммед бен Сальман
 
 
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