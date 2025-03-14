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Московский зоопарк показал видео с пумой Геркулесом - РИА Новости, 14.03.2025
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09:59 14.03.2025 (обновлено: 14:41 14.03.2025)
https://ria.ru/20250314/puma-2004925824.html
Московский зоопарк показал видео с пумой Геркулесом
Московский зоопарк показал видео с пумой Геркулесом - РИА Новости, 14.03.2025
Московский зоопарк показал видео с пумой Геркулесом
Пума Геркулес успешно адаптируется к жизни в Московском зоопарке, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада. РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T09:59:00+03:00
2025-03-14T14:41:00+03:00
хорошие новости
можайский район
москва
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Пума Геркулес успешно адаптируется к жизни в Московском зоопарке, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада. Самец пумы, которого изъяли у жителя столицы, поселился в Московском зоопарке в 2025 году. Мужчина несколько лет содержал животное в тесной квартире в районе Кунцево. Местные жители неоднократно жаловались на то, что хозяин выгуливал пуму по району без намордника. В итоге суд Можайского района Москвы привлек фигуранта к административной ответственности за содержание пумы без соответствующих документов и постановил ее конфисковать. "Самец пумы Геркулес постепенно адаптируется к своему вольеру на территории ветеринарного корпуса Московского зоопарка. Восьмого марта он начал принимать пищу во внутренних помещениях, поев говяжье сердце, а также сердце индейки. В тот же день он впервые вышел в уличную часть своего вольера. Геркулес особенно активно гуляет в сумерках и по ночам, что соответствует природному поведению пум", — говорится в сообщении. В Telegram-канале отметили, что 10 марта Геркулес начал принимать пищу на уличной территории своего вольера. Тогда же он начал спокойно есть рядом со своими ветврачами и зоологами, которые за ним ухаживают. К тому же самец пумы стал играть с сотрудниками Московского зоопарка, в том числе прикасаясь лапой к венику и шарику на палочке. "Одиннадцатого марта Геркулес согласился принимать еду с пинцета зоолога, демонстрируя полностью спокойное, доверчивое поведение. Это формирование основы для взаимного доверия между сотрудниками и самцом пумы, чтобы минимизировать возможный стресс, связанный с ветеринарными процедурами", — добавляется в сообщении. В Московском зоопарке также рассказали, что самец пумы все чаще выходит на улицу, в том числе и днем, активно осваивает и метит свою новую территорию. "Внешне Геркулес стабилен, не показывает каких-либо отклонений. Гематология и биохимия крови в рамках референса для пум", — уточняется в сообщении. "Сейчас Геркулес окружен профессионалами, которые круглосуточно наблюдают за ним, предоставляя высококвалифицированное лечение и сбалансированное питание. Ветеринарные врачи будут и дальше наблюдать за состоянием самца пумы в динамике, проводя все необходимые тесты, если они будут необходимы", — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, чьи слова приводятся в сообщении.
https://ria.ru/20250309/zoopark-2003936829.html
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Пума Геркулес в Московском зоопарке
Пума Геркулес адаптируется в Московском зоопарке. Самец пумы Геркулес постепенно адаптируется к своему вольеру на территории ветеринарного корпуса Московского зоопарка. 8 марта он начал принимать пищу во внутренних помещениях, поев говяжье сердце, а также сердце индейки.
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можайский район, москва, светлана акулова, московский зоопарк, животные
Хорошие новости, Можайский район, Москва, Светлана Акулова, Московский зоопарк, Животные
Московский зоопарк показал видео с пумой Геркулесом

Пума Геркулес успешно адаптируется к жизни в Московском зоопарке

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Пума Геркулес успешно адаптируется к жизни в Московском зоопарке, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада.
Самец пумы, которого изъяли у жителя столицы, поселился в Московском зоопарке в 2025 году. Мужчина несколько лет содержал животное в тесной квартире в районе Кунцево. Местные жители неоднократно жаловались на то, что хозяин выгуливал пуму по району без намордника. В итоге суд Можайского района Москвы привлек фигуранта к административной ответственности за содержание пумы без соответствующих документов и постановил ее конфисковать.
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"Самец пумы Геркулес постепенно адаптируется к своему вольеру на территории ветеринарного корпуса Московского зоопарка. Восьмого марта он начал принимать пищу во внутренних помещениях, поев говяжье сердце, а также сердце индейки. В тот же день он впервые вышел в уличную часть своего вольера. Геркулес особенно активно гуляет в сумерках и по ночам, что соответствует природному поведению пум", — говорится в сообщении.
В Telegram-канале отметили, что 10 марта Геркулес начал принимать пищу на уличной территории своего вольера. Тогда же он начал спокойно есть рядом со своими ветврачами и зоологами, которые за ним ухаживают. К тому же самец пумы стал играть с сотрудниками Московского зоопарка, в том числе прикасаясь лапой к венику и шарику на палочке. "Одиннадцатого марта Геркулес согласился принимать еду с пинцета зоолога, демонстрируя полностью спокойное, доверчивое поведение. Это формирование основы для взаимного доверия между сотрудниками и самцом пумы, чтобы минимизировать возможный стресс, связанный с ветеринарными процедурами", — добавляется в сообщении.
В Московском зоопарке также рассказали, что самец пумы все чаще выходит на улицу, в том числе и днем, активно осваивает и метит свою новую территорию. "Внешне Геркулес стабилен, не показывает каких-либо отклонений. Гематология и биохимия крови в рамках референса для пум", — уточняется в сообщении. "Сейчас Геркулес окружен профессионалами, которые круглосуточно наблюдают за ним, предоставляя высококвалифицированное лечение и сбалансированное питание. Ветеринарные врачи будут и дальше наблюдать за состоянием самца пумы в динамике, проводя все необходимые тесты, если они будут необходимы", — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, чьи слова приводятся в сообщении.
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Хорошие новостиМожайский районМоскваСветлана АкуловаМосковский зоопаркЖивотные
 
 
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