Московский зоопарк показал видео с пумой Геркулесом
Пума Геркулес успешно адаптируется к жизни в Московском зоопарке
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Пума Геркулес успешно адаптируется к жизни в Московском зоопарке, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада.
Самец пумы, которого изъяли у жителя столицы, поселился в Московском зоопарке в 2025 году. Мужчина несколько лет содержал животное в тесной квартире в районе Кунцево. Местные жители неоднократно жаловались на то, что хозяин выгуливал пуму по району без намордника. В итоге суд Можайского района Москвы привлек фигуранта к административной ответственности за содержание пумы без соответствующих документов и постановил ее конфисковать.
"Самец пумы Геркулес постепенно адаптируется к своему вольеру на территории ветеринарного корпуса Московского зоопарка. Восьмого марта он начал принимать пищу во внутренних помещениях, поев говяжье сердце, а также сердце индейки. В тот же день он впервые вышел в уличную часть своего вольера. Геркулес особенно активно гуляет в сумерках и по ночам, что соответствует природному поведению пум", — говорится в сообщении.
В Telegram-канале отметили, что 10 марта Геркулес начал принимать пищу на уличной территории своего вольера. Тогда же он начал спокойно есть рядом со своими ветврачами и зоологами, которые за ним ухаживают. К тому же самец пумы стал играть с сотрудниками Московского зоопарка, в том числе прикасаясь лапой к венику и шарику на палочке. "Одиннадцатого марта Геркулес согласился принимать еду с пинцета зоолога, демонстрируя полностью спокойное, доверчивое поведение. Это формирование основы для взаимного доверия между сотрудниками и самцом пумы, чтобы минимизировать возможный стресс, связанный с ветеринарными процедурами", — добавляется в сообщении.
В Московском зоопарке также рассказали, что самец пумы все чаще выходит на улицу, в том числе и днем, активно осваивает и метит свою новую территорию. "Внешне Геркулес стабилен, не показывает каких-либо отклонений. Гематология и биохимия крови в рамках референса для пум", — уточняется в сообщении. "Сейчас Геркулес окружен профессионалами, которые круглосуточно наблюдают за ним, предоставляя высококвалифицированное лечение и сбалансированное питание. Ветеринарные врачи будут и дальше наблюдать за состоянием самца пумы в динамике, проводя все необходимые тесты, если они будут необходимы", — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, чьи слова приводятся в сообщении.
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