В центре Белграда собрались тысячи протестующих
Тысячи протестующих собрались в центре Белграда для встречи единомышленников
Протесты в Белграде. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 14 мар - РИА Новости. Тысячи протестующих собрались в центре Белграда для встречи единомышленников, прибывающих из регионов Сербии для участия в субботней акции протеста, передает корреспондент РИА Новости.
Они заняли улицы в районе площади Теразие. Протестующие держат плакаты с лозунгами "Качай!", свистят, используя дудки. Среди участников акции много студенческой молодежи. Время от времени в этот район прибывают протестующие из других городов Сербии - некоторые из них прибыли пешком или на велосипедах, причем путь занимал несколько дней.
В Сербии четыре месяца продолжаются протесты студентов и сторонников оппозиции после гибели 15 человек при обрушении навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. В соцсетях студенческих и оппозиционных групп предстоящая суббота представлена как "День Д", все призваны в Белград на протестную акцию, которая должна собрать несколько сотен тысяч участников.
Группы студентов за несколько дней отправились в Белград пешком и на велосипедах из крупнейших городов Нови-Сад, Ниш, Крагуевац, а также городов поменьше и поселков.
Президент Сербии Александр Вучич заявил в пятницу , что протест студентов и сторонников оппозиции 15 марта в Белграде не согласован властями, но призвал полицию и другие госорганы обеспечить его полную безопасность. Он добавил, что ответственность лежит на организаторах несогласованной акции и указал, что задержан будет каждый кто нападет на протестующих и каждый протестующий, который нападет на других. Он также призвал полицию не применять силу кроме самых крайних случаев.