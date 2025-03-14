https://ria.ru/20250314/protest-2005131298.html

В центре Белграда собрались тысячи протестующих

В центре Белграда собрались тысячи протестующих - РИА Новости, 14.03.2025

В центре Белграда собрались тысячи протестующих

Тысячи протестующих собрались в центре Белграда для встречи единомышленников, прибывающих из регионов Сербии для участия в субботней акции протеста, передает... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T23:00:00+03:00

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2025-03-14T23:00:00+03:00

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БЕЛГРАД, 14 мар - РИА Новости. Тысячи протестующих собрались в центре Белграда для встречи единомышленников, прибывающих из регионов Сербии для участия в субботней акции протеста, передает корреспондент РИА Новости. Они заняли улицы в районе площади Теразие. Протестующие держат плакаты с лозунгами "Качай!", свистят, используя дудки. Среди участников акции много студенческой молодежи. Время от времени в этот район прибывают протестующие из других городов Сербии - некоторые из них прибыли пешком или на велосипедах, причем путь занимал несколько дней. В Сербии четыре месяца продолжаются протесты студентов и сторонников оппозиции после гибели 15 человек при обрушении навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. В соцсетях студенческих и оппозиционных групп предстоящая суббота представлена как "День Д", все призваны в Белград на протестную акцию, которая должна собрать несколько сотен тысяч участников. Группы студентов за несколько дней отправились в Белград пешком и на велосипедах из крупнейших городов Нови-Сад, Ниш, Крагуевац, а также городов поменьше и поселков. Президент Сербии Александр Вучич заявил в пятницу , что протест студентов и сторонников оппозиции 15 марта в Белграде не согласован властями, но призвал полицию и другие госорганы обеспечить его полную безопасность. Он добавил, что ответственность лежит на организаторах несогласованной акции и указал, что задержан будет каждый кто нападет на протестующих и каждый протестующий, который нападет на других. Он также призвал полицию не применять силу кроме самых крайних случаев.

https://ria.ru/20250314/serbija-2005123645.html

https://ria.ru/20250309/serbiya-2003864604.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сербия, белград (город), александр вучич