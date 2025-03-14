Рейтинг@Mail.ru
В центре Белграда собрались тысячи протестующих - РИА Новости, 14.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:00 14.03.2025
https://ria.ru/20250314/protest-2005131298.html
В центре Белграда собрались тысячи протестующих
В центре Белграда собрались тысячи протестующих - РИА Новости, 14.03.2025
В центре Белграда собрались тысячи протестующих
Тысячи протестующих собрались в центре Белграда для встречи единомышленников, прибывающих из регионов Сербии для участия в субботней акции протеста, передает... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T23:00:00+03:00
2025-03-14T23:00:00+03:00
в мире
сербия
белград (город)
александр вучич
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1918023989_0:167:2448:1544_1920x0_80_0_0_a04799e62bbc46b9a1a3c8b6025a1b72.jpg
БЕЛГРАД, 14 мар - РИА Новости. Тысячи протестующих собрались в центре Белграда для встречи единомышленников, прибывающих из регионов Сербии для участия в субботней акции протеста, передает корреспондент РИА Новости. Они заняли улицы в районе площади Теразие. Протестующие держат плакаты с лозунгами "Качай!", свистят, используя дудки. Среди участников акции много студенческой молодежи. Время от времени в этот район прибывают протестующие из других городов Сербии - некоторые из них прибыли пешком или на велосипедах, причем путь занимал несколько дней. В Сербии четыре месяца продолжаются протесты студентов и сторонников оппозиции после гибели 15 человек при обрушении навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. В соцсетях студенческих и оппозиционных групп предстоящая суббота представлена как "День Д", все призваны в Белград на протестную акцию, которая должна собрать несколько сотен тысяч участников. Группы студентов за несколько дней отправились в Белград пешком и на велосипедах из крупнейших городов Нови-Сад, Ниш, Крагуевац, а также городов поменьше и поселков. Президент Сербии Александр Вучич заявил в пятницу , что протест студентов и сторонников оппозиции 15 марта в Белграде не согласован властями, но призвал полицию и другие госорганы обеспечить его полную безопасность. Он добавил, что ответственность лежит на организаторах несогласованной акции и указал, что задержан будет каждый кто нападет на протестующих и каждый протестующий, который нападет на других. Он также призвал полицию не применять силу кроме самых крайних случаев.
https://ria.ru/20250314/serbija-2005123645.html
https://ria.ru/20250309/serbiya-2003864604.html
сербия
белград (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1918023989_268:0:2384:1587_1920x0_80_0_0_b638fc1a62a7f23efbc4bfb431e58dcd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сербия, белград (город), александр вучич
В мире, Сербия, Белград (город), Александр Вучич
В центре Белграда собрались тысячи протестующих

Тысячи протестующих собрались в центре Белграда для встречи единомышленников

© РИА Новости / Александар Джорович | Перейти в медиабанкПротесты в Белграде
Протесты в Белграде - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости / Александар Джорович
Перейти в медиабанк
Протесты в Белграде. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГРАД, 14 мар - РИА Новости. Тысячи протестующих собрались в центре Белграда для встречи единомышленников, прибывающих из регионов Сербии для участия в субботней акции протеста, передает корреспондент РИА Новости.
Они заняли улицы в районе площади Теразие. Протестующие держат плакаты с лозунгами "Качай!", свистят, используя дудки. Среди участников акции много студенческой молодежи. Время от времени в этот район прибывают протестующие из других городов Сербии - некоторые из них прибыли пешком или на велосипедах, причем путь занимал несколько дней.
Сотрудники полиции Сербии - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
В Сербии задержали шесть оппозиционеров за призывы к перевороту
Вчера, 21:39
В Сербии четыре месяца продолжаются протесты студентов и сторонников оппозиции после гибели 15 человек при обрушении навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. В соцсетях студенческих и оппозиционных групп предстоящая суббота представлена как "День Д", все призваны в Белград на протестную акцию, которая должна собрать несколько сотен тысяч участников.
Группы студентов за несколько дней отправились в Белград пешком и на велосипедах из крупнейших городов Нови-Сад, Ниш, Крагуевац, а также городов поменьше и поселков.
Президент Сербии Александр Вучич заявил в пятницу , что протест студентов и сторонников оппозиции 15 марта в Белграде не согласован властями, но призвал полицию и другие госорганы обеспечить его полную безопасность. Он добавил, что ответственность лежит на организаторах несогласованной акции и указал, что задержан будет каждый кто нападет на протестующих и каждый протестующий, который нападет на других. Он также призвал полицию не применять силу кроме самых крайних случаев.
Трактористы присоединились к протесту сербских студентов - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
Сербские аграрии пообещали на тракторах приехать в центр Белграда
9 марта, 01:16
 
В миреСербияБелград (город)Александр Вучич
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала