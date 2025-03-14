Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура проверяет сообщения об избиении пятиклассницы на Кубани - РИА Новости, 14.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:30 14.03.2025 (обновлено: 14:39 14.03.2025)
https://ria.ru/20250314/prokuratura-2005020229.html
Прокуратура проверяет сообщения об избиении пятиклассницы на Кубани
Прокуратура проверяет сообщения об избиении пятиклассницы на Кубани - РИА Новости, 14.03.2025
Прокуратура проверяет сообщения об избиении пятиклассницы на Кубани
Прокуратура начала проверку после появления информации о якобы избиении пятиклассницы школьным библиотекарем на уроке в Новопокровском районе Кубани, сообщили в РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T14:30:00+03:00
2025-03-14T14:39:00+03:00
происшествия
краснодарский край
школа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:267:1500:1111_1920x0_80_0_0_87e73b4ac0d52b233db11f37f3c83265.jpg
КРАСНОДАР, 14 мар - РИА Новости. Прокуратура начала проверку после появления информации о якобы избиении пятиклассницы школьным библиотекарем на уроке в Новопокровском районе Кубани, сообщили в пятницу в надзорном ведомстве региона. "Прокуратурой края по публикациям средств массовой информации организована проверка по факту причинения школьным библиотекарем МБОУ СОШ №1 МО Новопокровский район ученице пятого класса телесных повреждений", - говорится в сообщении. Предварительно, по сообщению прокуратуры, библиотекарь отрицает применение физической силы в отношении девочки на уроке патриотического воспитания, при этом законные представители ребенка претензий к нему не имеют. Надзорное ведомство даст оценку действиям работника и администрации образовательной организации по соблюдению законодательства об образовании, охране жизни и здоровья несовершеннолетних.
https://ria.ru/20250228/vodolaz-2002283856.html
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:126:1500:1251_1920x0_80_0_0_8b745ea5b879378e1b9598527514975e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, краснодарский край, школа
Происшествия, Краснодарский край, Школа
Прокуратура проверяет сообщения об избиении пятиклассницы на Кубани

На Кубани проверяют сообщения об избиении пятиклассницы школьным библиотекарем

© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости
Прокуратура
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОДАР, 14 мар - РИА Новости. Прокуратура начала проверку после появления информации о якобы избиении пятиклассницы школьным библиотекарем на уроке в Новопокровском районе Кубани, сообщили в пятницу в надзорном ведомстве региона.
"Прокуратурой края по публикациям средств массовой информации организована проверка по факту причинения школьным библиотекарем МБОУ СОШ №1 МО Новопокровский район ученице пятого класса телесных повреждений", - говорится в сообщении.
Водолаз утонул при проведении работ в зоне разлива мазута в акватории поселка Джемете в Анапе - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
СК начал проверку после гибели водолаза под Анапой
28 февраля, 17:45
Предварительно, по сообщению прокуратуры, библиотекарь отрицает применение физической силы в отношении девочки на уроке патриотического воспитания, при этом законные представители ребенка претензий к нему не имеют.
Надзорное ведомство даст оценку действиям работника и администрации образовательной организации по соблюдению законодательства об образовании, охране жизни и здоровья несовершеннолетних.
 
ПроисшествияКраснодарский крайШкола
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала