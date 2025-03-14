https://ria.ru/20250314/prokuratura-2005020229.html

Прокуратура проверяет сообщения об избиении пятиклассницы на Кубани

Прокуратура проверяет сообщения об избиении пятиклассницы на Кубани - РИА Новости, 14.03.2025

Прокуратура проверяет сообщения об избиении пятиклассницы на Кубани

Прокуратура начала проверку после появления информации о якобы избиении пятиклассницы школьным библиотекарем на уроке в Новопокровском районе Кубани, сообщили в РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T14:30:00+03:00

2025-03-14T14:30:00+03:00

2025-03-14T14:39:00+03:00

происшествия

краснодарский край

школа

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КРАСНОДАР, 14 мар - РИА Новости. Прокуратура начала проверку после появления информации о якобы избиении пятиклассницы школьным библиотекарем на уроке в Новопокровском районе Кубани, сообщили в пятницу в надзорном ведомстве региона. "Прокуратурой края по публикациям средств массовой информации организована проверка по факту причинения школьным библиотекарем МБОУ СОШ №1 МО Новопокровский район ученице пятого класса телесных повреждений", - говорится в сообщении. Предварительно, по сообщению прокуратуры, библиотекарь отрицает применение физической силы в отношении девочки на уроке патриотического воспитания, при этом законные представители ребенка претензий к нему не имеют. Надзорное ведомство даст оценку действиям работника и администрации образовательной организации по соблюдению законодательства об образовании, охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

https://ria.ru/20250228/vodolaz-2002283856.html

краснодарский край

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Артем Смирнов

происшествия, краснодарский край, школа