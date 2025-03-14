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В Приморье гражданин КНР получил 3,5 года колонии за сбор редких грибов - РИА Новости, 14.03.2025
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04:22 14.03.2025
https://ria.ru/20250314/primore-2004902134.html
В Приморье гражданин КНР получил 3,5 года колонии за сбор редких грибов
В Приморье гражданин КНР получил 3,5 года колонии за сбор редких грибов - РИА Новости, 14.03.2025
В Приморье гражданин КНР получил 3,5 года колонии за сбор редких грибов
Суд в Приморье приговорил к 3,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима гражданина КНР за сбор и хранение более 250 редких грибов мацутакэ, занесенных в РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T04:22:00+03:00
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ВЛАДИВОСТОК, 14 мар – РИА Новости. Суд в Приморье приговорил к 3,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима гражданина КНР за сбор и хранение более 250 редких грибов мацутакэ, занесенных в Красную книгу РФ, сообщает прокуратура региона. Отмечается, что гражданин КНР ранее осуществил незаконной сбор и хранение в Приморье более 250 сосновых грибов, относящихся к роду "Рядовка Мацутакэ", в целях их дальнейшей продажи на территории КНР. "С учетом позиции государственного обвинителя, суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года шесть месяцев. Местом отбывания наказания определена исправительная колония строгого режима", - говорится в сообщении. Отмечается, что изъятые у осужденного особо ценные грибы конфискованы и обращены в собственность Российской Федерации. Гриб мацутакэ (Tricholoma matsutake) относится к семейству рядовковых. Он произрастает в Северной Европе, Северной Америке и Азии, в том числе на территории Китая, Кореи, Японии, а также на территории российского Дальнего Востока. Гриб мацутакэ очень ценится в азиатских кухнях за специфический сосновый аромат и изысканный вкус. Вид занесен в Красную книгу РФ, за его сбор и незаконный оборот в России предусмотрена уголовная ответственность.
https://ria.ru/20250220/primore-2000452302.html
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китай, россия, северная америка
Китай, Россия, Северная Америка
В Приморье гражданин КНР получил 3,5 года колонии за сбор редких грибов

Гражданин КНР получил 3,5 года колонии за сбор и хранение редких грибов мацутакэ

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Молоточек судьи. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 14 мар – РИА Новости. Суд в Приморье приговорил к 3,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима гражданина КНР за сбор и хранение более 250 редких грибов мацутакэ, занесенных в Красную книгу РФ, сообщает прокуратура региона.
Отмечается, что гражданин КНР ранее осуществил незаконной сбор и хранение в Приморье более 250 сосновых грибов, относящихся к роду "Рядовка Мацутакэ", в целях их дальнейшей продажи на территории КНР.
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"С учетом позиции государственного обвинителя, суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года шесть месяцев. Местом отбывания наказания определена исправительная колония строгого режима", - говорится в сообщении.
Отмечается, что изъятые у осужденного особо ценные грибы конфискованы и обращены в собственность Российской Федерации.
Гриб мацутакэ (Tricholoma matsutake) относится к семейству рядовковых. Он произрастает в Северной Европе, Северной Америке и Азии, в том числе на территории Китая, Кореи, Японии, а также на территории российского Дальнего Востока. Гриб мацутакэ очень ценится в азиатских кухнях за специфический сосновый аромат и изысканный вкус. Вид занесен в Красную книгу РФ, за его сбор и незаконный оборот в России предусмотрена уголовная ответственность.
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